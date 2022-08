Vite al limite Lucas Higdon oggi che fine ha fatto: trasformato FOTO

I fan di Vite al Limite sono sempre alla ricerca di aggiornamenti sui protagonisti del programma, quindi che fine ha fatto Lucas Higdon?

Raggiunti e superati i 30 anni, Lucas Higdon ha deciso di tentare realmente di cambiare la propria vita in meglio, perdendo un bel po’ del peso in eccesso accumulato negli anni a causa del junk food. Si è rivolto al dottor Nowzaradan, noto come dottor Now, e al suo programma Vite al Limite. Il risultato è stato sorprendente.

Vite al Limite Lucas Higdon

Al momento dell’inizio della sua puntata di Vite al Limite Lucas Higdon ha 33 anni. Viveva a Conroe, in Texas, al tempo. Pesava 280 kg e lo stato di obesità in cui versava gli impediva anche le azioni più semplici. Un uomo disperato, come ammesso da lui stesso.

Tutto ciò lo ha obbligato ad abbandonare il suo lavoro come fattorino. Ritrovatosi senza stipendio e con la necessità di mantenersi in qualche modo, è tornato a vivere con la sua famiglia. Ciò ha comportato una trasformazioni della loro casa, così da far spazio all’enorme figlio. Sentirsi un peso per i propri cari lo ha distrutto e dato al tempo stesso la spinta necessaria per cambiare.

Non poteva neanche fare la spesa da solo, da ormai diversi anni, non entrando nel sedile anteriore dell’auto. Il dottor Now gli ha subito proposto una dieta a basso contenuto di carboidrati e ricca di proteine, da 1200 calorie al giorno. Il sistema adoperato è quello del digiuno intermittente, dovendo abbattere una gran quantità di massa grassa, con esercizio quotidiano.

Riuscire a superare questo step gigantesco, ottenendo il via liebra per il bypass gastrico, era un’impresa. L’unica arma di Lucas erano la sua motivazione e forza d’animo.

Vite al Limite Lucas Higdon oggi

Lucas Higdon è deciso nel voler cambiare vita e in effetti perde ben 13 kg al suo primo tentativo. Scopre però d’essere mezzo kg sotto l’obiettivo prefissato. Nei due mesi successivi dovrà perderne 27, ma riesce a raggiungere solo quota 23. Il dottor Now vede però il bicchiere mezzo pieno. Un totale di 4.5 kg non rappresentano un fallimento. Ha perso molta massa e ha dimostrato di voler cambiare. Ottiene così il via libera per il bypass gastrico

Lucas si è mantenuto costante nella dieta e nell’esercizio fisico. Scopriamo alla fine dell’episodio come abbia perso quasi 100 kg. Ciò vuol dire tornare a guidare l’auto. Ha inoltre ottenuto un lavoro come riparatore di computer.

Per quanto riguarda le ultime notizie su di lui, dobbiamo affidarci ai social. Una foto di ottobre 2021 lo mostra molto dimagrito. È chiaro come stia proseguendo a lavorare sodo su di sé: “Il mio viaggio per perdere peso è selvaggio e non sarei arrivato fin qui senza l’aiuto e il supporto dei miei amici e della mia famiglia. Ho però ancora molta strada da fare”. Uno scatto di marzo 2022 evidenzia invece l’assoluta rivoluzione avvenuta nella sua vita. La foto mostra solo il viso ma questo è trasformato del tutto.