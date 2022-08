Totti e Ilary come Bue Apis per Signorini: cosa significa?

Bue apis: cosa significa? È l’espressione usata da Alfonso Signorini per descrivere Francesco Totti e Ilary Blasi.

Pubblico un po’ confuso dalla citazione del celebre conduttore del Grande Fratello Vip. L’ex professore di latino e greco ha sfoderato un po’ della sua cultura nel commentare la delicata situazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia è ufficialmente separata e lo storico capitano della Roma ha già una nuova fidanzata, Noemi Bocchi. A dire la sua è intervenuto Signorini, anche se in maniera un po’ criptica.

Alfonso Signorini: Totti e Ilary come Bue Apis

Intervistato da Simona Ventura per La terrazza della Dolce Vita, Alfonso Signorini ha commentato a suo modo la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un argomento tanto caldo e attuale quanto delicato.

Il direttore di Chi, settimanale gossip che ha più volte rivelato dettagli sulla coppia (basti pensare alla paparazzata di Totti sotto casa di Noemi Bocchi), si è espresso sui due per rispondere a una differente domanda. La Ventura gli ha chiesto se il mondo della carta stampata fosse destinato a morire, ed ecco le parole: “Ma no, vive sempre di nuova linfa. Basta pensare a quella data da Francesco Totti e Ilary Blasi nel corso di questa estate. Una coppia meravigliosa. Sono come il Bue Apis per noi, menomale che li abbiamo. Il gossip non si esaurisce”.

Bue Apis significato

In molti si sono chiesti il significato di Bue Apis. La citazione di Alfonso Signorini, parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi, fa riferimento alla statua sita a Benevento. È di origine egizia, realizzata in granito rosso. Rinvenuta nel 1629, venne ritenuta inizialmente di età romana, a commemorazione di un simbolo sannita. Nel XIX secolo Guimet, viaggiatore e collezionista, suggerì si trattasse del dio Apis, il che lo renderebbe un toro e non un bue. L’epittologo Muller collegò la statua al tempio di Iside, evidenziando l’assenza di tratti tipici dell’iconografia di Apis. Molti sostengono sia giunta a Benevento nel tentativo di proseguire il culto della divinità egizia in maniera clandestina, mentre il cristianesimo faceva pulizia dei culti pagani. Nel 2009 si è tornato a discutere del Bue Apis per la sua posizione, che alcuni volevano modificare.

Ma cosa c’entra tutto questo con Francesco Totti e Ilary Blasi? Alfonso Signorini intendeva dire che si continuerà a parlare a lungo di loro, il che genererà notizie e riempirà le pagine dei giornali di gossip. Una sorta di fonte inesauribile.