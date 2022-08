Amore alle Fiji come finisce il film girato in Australia

Come finisce Amore alle Fiji? La trama e il magico finale di questa commedia romantica girata interamente in Australia.

Uscito nel 2021, Amore alle Fiji ha come titolo originale This Little Love of Mine. Si tratta di una produzione australiana ed è diretto da Christine Luby. Le riprese si sono svolte soprattutto a Palm Cove, in Australia appunto, così come nelle zone limitrofe del Queensland.

Amore alle Fiji trama

La protagonista di questa commedia romantica è Laura, brillante avvocato che sogna di diventare partner in una grande società. Un’impresa tutt’altro che semplice ma le cose cambiano radicalmente quando il suo studio viene avvicinato dal CEO Graham Finely, che fa una proposta decisamente allettante. Diventerà cliente esclusivo a patto che riescano a convincere suo nipote Chip a diventare il suo successore.

Esiste infatti una clausola che lo obbliga a cedere la poltrona una volta raggiunti gli 85 anni e lui sogna di lasciare il tutto in famiglia. Non ha altri che lui, la cui visione della vita è però differente. Non vuole diventare un uomo d’affari. Il capo di Laura vede in lei la sua migliore chance e le promette un posto da socia. È così costretta a tornare a Sapphire Cove, luogo della sua infanzia, ritrovando colui che un tempo le faceva battere il cuore.

Amore alle Fiji come finisce

Laura riesce a convincere Chip a venire incontro a suo nonno. Lui vuole restare sull’isola ma l’anziano CEO lo vuole sulla sua poltrona. La soluzione? La donna propone di spostare la sede a Sapphire Cove. La firma arriva soprattutto per regalare una gioia a Laura, richiamata però subito a lavoro dopo l’affare concluso.

Qualcosa però la ferma, ovvero la politica affarista del suo capo, pronto a impedirle di agire come lei voleva. Le sarebbe stato impossibile aiutare i piccoli clienti, che di certo non hanno svariati milioni in banca. Decide così di lasciare il suo lavoro e aprire un suo studio a Sapphire cove. Graham fa il tifo per loro e fa in modo di spedirli in una missione per recuperare un’antica collana, celata in un posto che solo loro sapevano. La nostalgia riscalderà i loro cuori? La scatola viene trovata ma è vuota. Si scopre che lei aveva preso il pendente, usandolo come suo portafortuna. Ha sempre provato qualcosa per Chip e finalmente lo confessa. Ha così inizio una splendida storia d’amore.