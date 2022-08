Grande Fratello VIP 7 perché Jessica non è nel promo

Alfonso Signorini è pronto con il Grande Fratello VIP 7 che inizierà a settembre. C’è già il promo in te perché é assente la vincitrice Jessica Selassiè?

Il Grande Fratello VIP 7 ancora prima di iniziare già genera polemiche. Mentre Alfonso Signorini se la gode spoilerando con indizi i nomi dei nuovi concorrenti, c’è una grande assenza di peso. Non ci riferiamo alla lista dei presunti nuovi gieffini dell’edizione 2022 del reality ma la splendida vincitrice che ha conquistato il cuore di tantissimi fan: Jessica Selassiè. Perché la maggiore delle Princess è assente nel promo che annuncia il ritorno del GF VIP? La risposta a questa domanda è presto detta. Va precisato che a notare l’assenza di Jessica sono stati i Jeru, sostenitori prima della papabile coppia composta dalla Princess e da Barù e poi della carriera della loro beniamina di origini etiopi.

Si sono stupiti tutti che la sorella di Lulù e Clarissa nonostante la vittoria del Grande Fratello VIP 6 non fosse presente nel promo e invece ci fossero personaggi come Delia Duran e la stessa ex di Manuel Bortuzzo che tanto hanno dato al reality ma non quanto lei che è stata scelta dal pubblico come la trionfatrice all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non bisogna però disperare, ci potrebbe essere un motivo al fatto che Jessica Selassié sia assente dal promo del GF VIP 7. Come già successo negli anni scorsi e come già quest’anno con lo spot degli opinionisti e quello dei concorrenti, è possibile che Jessica sia presente in altri promo in programma a ridosso di quando inizia il GF VIP 7 e ovviamente non ancora visti in onda. Una buona notizia per i Jeru che attendono con ansia l’arrivo dello spot con protagonista la Princess e magari anche Barù.

Intanto Sonia Bruganelli ha rivelato perché ha scelto, cambiando idea, di fare l’opinionista dell’edizione 2022 del Grande Fratello VIP. Su Instagram la moglie di Paolo Bonolis ha specificato che la proposta di Alfonso Signorini è arrivata in un momento molto delicato per lei. L’ha interpretata come un segno pensando di poter rivivere questa esperienza in maniera diversa rispetto alla precedente.