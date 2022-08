Martina Miliddi trasloca: si è lasciata con Raffaele di Amici?

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati? In che rapporti sono oggi i due talenti di Amici?

La famosa ballerina Martina Miliddi, nota al grande pubblico per il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi nonché per la sua storia con Aka Seven, ha da fatto un trasloco. Le sue storie Instagram hanno allertato qualcuno, che pensa ciò possa essere un segnale della fine della sua storia d’amore con Raffaele Renda. Gli ex allievi del talent stanno ancora insieme?

La ballerina sostenuta della prof. Cuccarini e il cantante sostenuto da Arisa hanno lottato per la loro relazione. Come detto lei ha partecipato ad Amici 20 ed era inizialmente fidanzata con il cantante casertano che ha scritto per lei la hit Mi Manchi quando si sono lasciati, anche se non è mai stato ammesso apertamente dal secondo classificato della sezione canto del talent dell’edizione dello scorso anno. Martina Milliddi oggi è ballerina di punta di Battiti Live sempre inquadrata e grande protagonista sul palco insieme a Nunzio Stacampiano e Tommaso Stanziani, anche loro ballerini dello show in onda su Italia Uno. Per questo in tanti, vedendola oggi professionista affermata anche in tv, si chiedono se è ancora fidanzata con Raffaele.

Martina Miliddi e Raffaele Renda si sono lasciati?

Tanti gli impegni per Martina Miliddi, che continua ad accumulare successi da quando ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi. È stata ad esempio impegnata in Battiti Live, che il 2 agosto va in onda, registrato, con l’ultima puntata.

Soddisfazioni anche in ambito privato. Come ha raccontato ai fan su Instagram, infatti, ha da poco completato il trasloco e finalmente può sentirsi a casa. Chi ha voluto vedere in questo cambiamento un segnale d’addio a Raffaele Renda, si sbaglia. I due stanno ancora insieme e sono più innamorati che mai, come confermato dalla diretta interessata a Lorella Cuccarini.

I due si sono legati durante il percorso all’interno del talent. Nonostante la distanza tra i due, il loro amore è sopravvissuto, superando il test del primo anno. Ora sono più vicini che mai: “Lui è una persona dal grande cuore. È successo tutto in maniera naturale. Oggi viviamo una cosa quotidiana e ci vediamo ogni giorno. Siamo tanto innamorati. Io sono istintiva e lui è la parte calma che mi manca. Parto sempre in quinta e lui riesce a calmarmi. Io sono invece la parte euforica che a lui manca”.

Martina Miliddi Amici: i rimpianti

Parlando dell’esperienza ad Amici, non la più facile della sua vita, ha spiegato come l’abbia formata dal punto di vista caratteriale. Ha però ammesso d’averla vissuta con troppa amarezza: “Oggi dico che dovevo invece andare a mille. Dovevo ignorare le persone intorno. Si sa che nella vita si piace e non si piace. Se vuoi fare questo come lavoro, non puoi farti scoraggiare. Se tornassi indietro, non piangerei tanto”.