Baltimora vincitore X Factor 2021 oggi che fine ha fatto

Baltimora è il vincitore di X-Factor 2021. Era dicembre dello scorso anno e da allora il cantante ha deciso di andare controcorrente.

Al trionfo a X-Factor non è seguito, come di solito accade, la pubblicazione di un album. Una scelta insolita, quella di Baltimora, che ha voluto prendersi il suo tempo. I fan continuano a seguirlo con attenzione sui social, dove pubblica spesso aggiornamenti. Il vero di Baltimora è Edoardo Spinsante nato ad Ancona nel 2001. Giovanissimo prende parte all’edizione del talent di Sky nel 2021, la quindicesima, seguito e quindi nella squadra dal giudice Hell Raton. Il percorso a X Factor del futuro vincitore del talent parte alla grande con 4 sì e bootcamp superato con il brano Colore. A fare la differenza alla finale è il suo singolo Altro che emozionando il pubblico a casa lo porta alla vittoria. Il suo primo singolo dopo il programma che scova talenti nel mondo della musica è Baltimora che già aveva scritto in passato, è questo il perché si chiama così. Prima di X Factor il vincitore 2021 Baltimora faceva il produttore musicale e scriveva per altri.

Baltimora che fine ha fatto

Cosa sappiamo di Baltimora oggi? Che fine ha fatto il vincitore di X-Factor? Come detto, il giovane artista ha deciso di andare controcorrente, lavorando per restare vero e non vendere il proprio talento a chi gli offriva più soldi.

Il suo primo EP è uscito a marzo 2022, svariati mesi dopo il trionfo al talent show di Sky. Il titolo è Marecittà. A giugno di quest’anno ha poi lanciato Rottami, primo PZDisco dell’etichetta discografica indipendente Pezzi Dischi. Un progetto di assoluta contaminazione. Dieci canzoni scritte, prodotte, composte e arrangiate da Baltimora, Atarde, Canzoni Per, Elex, Millet, N!c, Sibilo e YuzU. Non vi è nessun filo conduttore tra le varie canzoni, spiegano, ecco il perché del titolo Rottami.

Baltimora ha scelto di restare vero e fedele a sé, come racconta sul suo account Instagram, seguito da 50mila follower. Non avrà i numeri della grande star ma quei “pochi” sono decisamente fedelissimi: “Abbiamo fatto come volevamo noi, la musica è questo, e qui dentro si sente. Credo sia veramente un bellissimo disco, spero piaccia anche a voi. Grazie Pezzi Dischi per avercelo fatto fare, insieme”. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, Baltimora ha annunciato le prossime date in cui suonerà dal vivo. I fan potranno vederlo e ascoltarlo al Fidenza Sound Village, gratis, l’11 agosto, così come alla Mole Ancona il 30 agosto.