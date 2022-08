Chicago Fire 10 anticipazioni quarta puntata del 10 agosto

Chicago Fire 10 è in prima TV in chiaro su Canale 5 con tre episodi ogni mercoledì. Ecco le anticipazioni della quarta puntata del 10 agosto.

Appuntamento fissato per gli episodi dieci, undici e dodici di Chicago Fire 10, dal titolo Ritorno esplosivo, Tra due fuochi e Dimostrazione di forza. Un trittico in onda mercoledì 10 agosto a partire dalle ore 21.24, in prima serata su Canale 5. Chi volesse recuperarle con calma potrà poi farlo sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 10

Il settimo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Ritorno esplosivo, in originale è Back with a Bang. Viene proposto per la prima volta in chiaro. Stella ha spiegato a Kelly di essersi come bloccata quando le è stato dato il posto da tenente. Voleva quel lavoro ma non in questo momento. Kelly le ha chiesto perchè avesse smesso di rispondergli, sospettando ci fosse un altro uomo. Nulla di tutto ciò. Voleva solo spiegarglielo di persona. Ha poi confessato il suo amore per lui.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 11

Il settimo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Tra due fuochi, in originale è Fog Of War. Viene proposto per la prima volta in chiaro. La caserma ha ascoltato un annuncio radiofonico che mette in palio 10mila dollari. Tutti pronto a partecipare al concorso, ma sono stati poi chiamati sulla scena di un incidente. Un cambion ha urtato un palo e i fili elettrici sono caduti. L’autista non è cosciente ed è bloccato all’interno dell’abitacolo.

Una seconda squadra di pompieri è intervenuta, coordinando il salvataggio. Messi in sicurezza i fili e cercato di liberare l’uomo, fino a che Pelham non ha notato che il trasformatore era in fiamme e c’erano altri fili. Uno dei pompieri prova a intervenire ma viene folgorata.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 12

Il settimo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Dimostrazione di forza, in originale è Show Of Force. Viene proposto per la prima volta in chiaro. Stella è dovuta intervenire come tenente ad interim, dato che Pelham è stato ingiustamente licenziato. Il capo Boden lo incontra e gli dice che non è finita fino a quando non ottiene un’udienza equa. Pelham era pessimista e voleva rinunciare ma ovviamente Boden non ha voluto.

Giunge una chiamata da un centro commeciale. La scala mobile si è fermata e il gruppo di persone è crollato l’uno sull’altro. Una donna è bloccata nel meccanismo. Severide e Cruz lavorano per liberarla mentre il resto aiuta le altre persone incastrate. Serve strategia, così da evitare che l’operazione sblocchi le scale mobili nel peggior momento possibile.