Totti con Noemi Bocchi non si nasconde più: le FOTO di Chi

Prosegue la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo la separazione tra Ilary Blasi i due non si nascondono più.

Tutt’altro che una storiella passeggera, sembrerebbe. L’ex capitano della Roma Francesco Totti continua a frequentare Noemi Bocchi e lo fa con sempre meno attenzioni alle fotocamere dei paparazzi. Un po’ di discrezione non manca, certo, per rispetto dell’ancora moglie e dei figli, ma le cose sono radicalmente cambiate rispetto a qualche tempo fa.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: foto

Chi torna a pubblicare foto e resoconti dinanzi casa di Noemi Bocchi. L’ultima volta gli scatti erano di notte e mostravano Totti arrivare e “fuggire” in poche ore. Stavolta il discorso è diverso. L’ex capitano della Roma ha trascorso la notte dalla fidanzata e il mattino dopo, venerdì 29 luglio, lei è uscita di casa con sua figlia alle 10.30. Dallo stesso cancello, 15 minuti dopo, l’ormai ex di Ilary Blasi è sfrecciato via in moto, uscendo dallo stesso palazzo. Il giornale di Alfonso Signorini ipotizza inoltre che non si tratti di una semplice frequentazione, bensì di amore vero.

Il tutto mentre Ilary Blasi è a Sabaudia con i suoi figli, sempre al centro di numerosi scatti sui social. Si delineano intanto i dettagli della separazione della coppia.

Francesco Totti e Ilary Blasi: i dettagli della separazione

Non è affatto facile gestire una separazione tra personaggi tanto ricchi e potenti. Gli avvocati sono al lavoro per studiare ogni dettaglio. I rapporti tra Totti e Ilary sembrano peggiorati, il che potrebbe rendere il processo meno lineare di quanto ci si sarebbe aspettato. Tante le cose di cui discutere, dalle società alle attività in comune, così come la villa all’Eur, che resterà la casa dei figli della coppia, dove i due ex trascorreranno il tempo in maniera alternata. La Blasi ha un’altra casa a Roma e una a Milano per i suoi programmi. Totti? Pare la sua nuova abitazione sia quella di Noemi Bocchi.

È il momento in cui si cercano le cause della rottura e pare gli amici di Totti gli avessero consigliato di restare calmo e fermo. Lui non ha però resistito, certo della sua scelta: Noemi. Tutti i protagonisti di questa vicenda si barricano dietro una coltre di silenzio, in attesa che i documenti vengano firmati. In seguito ci sarà tempo per parlare.