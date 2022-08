Mariano Catanzaro oggi: la verità su Giovanni Ciacci

Cosa fa oggi Mariano Catanzaro e in che rapporti è con Giovanni Ciacci? I due si vedono ancora e qual è la verità dietro quelle foto?

Giovanni Ciacci ha trovato il coraggio di parlare di un argomento delicato e privato. È sieropositivo e questo lo ha portato a scoprire sulla propria pelle quanto sia ancora uno stigma sociale pesantissimo. In tal senso è benvista la sua partecipazione al GF Vip, dal momento che potrà aiutare a fare chiarezza su un tema volutamente lasciato nell’oscurità e nell’ignoranza, il che genera ovviamente pregiudizi.

Mariano Catanzaro oggi

Che fine ha fatto Mariano Catanzaro? Il celebre tronista, corteggiatore di Uomini e Donne nel 2017. Ha preso parte nel 2020 a La Pupa e il Secchione e fino alla scorsa estate si parlava molto di lui. È un po’ sparito dalla luce dei riflettori, rendendo il suo profilo Instagram privato per i suoi 200mila follower. Cosa fa oggi? Classe 1983, di origini napoletane, è uscito dal programma di Maria De Filippi con Valentina Pivati ma la loro storia è durata poco. Neanche con Cristina Roncalli è durata e in seguito è divenuto tronista. Amato e odiato dal pubblico, racconta oggi sui social la propria vita privata, dal culo per il suo corpo alla passione per gli animati. Ha oggi 38 anni e si sta specializzando in balli come salsa e bachata.

Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci

Nell’estate 2021 Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci sono stati spesso fotografati insieme. In tanti hanno ipotizzato una nuova love story ma poi l’ex tronista ha preso la parola, dicendo la sua. Piccato dall’accaduto, dal momento che qualche scatto in compagnia ha subito lasciato pensare a qualcosa di romantico, soltanto perché Ciacci è dichiaratamente gay. Come non esistesse l’amicizia.

Ecco le parole di Mariano Catanzaro: “Alcune foto ritraggono me e Giovanni insieme. Nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, non che sono omosessuale. Non ci sarebbe nulla di male ma perché la gente dice qualcosa di non vero. Io sono eterosessuale. Mi piace la donna. Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Non ho fatto nessun coming out. Perché dobbiamo vivere di etichette? Se una persona ti fa star bene, al di là dell’orientamento sessuale, perché mai non dovresti abbracciarla?”.

Giovanni Ciacci sieropositivo

Giovanni Ciacci è sieropositivo ed è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP, giunto alla sua settima edizione. Sulle pagine di Chi, giornale diretto da Alfonso Signorini, ha spiegato la difficoltà provata nel fronteggiare il mondo dopo aver contratto l’Hiv: “Ho capito sulla mia pelle quanto essere sieropositivo sia ancora oggi uno stigma sociale. Oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita a sopravvivere. È importante dirlo con chiarezza, così come occorre dire che riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali”.

Ha poi svelato come una famosa collega sia andata da un direttore di rete per dirgli di non farlo lavorare, essendo malato. Inizialmente arrabbiato, ha poi deciso di cogliere la palla al balzo e trasformare la sua esperienza al GF Vip in un’opportunità per parlare apertamente di Hiv. Cosa vuol dire essere sieropositivi oggi: “Accenderò un faro su questa malattia e per la prima volta se ne parlerà in un programma seguitissimo in prima serata”.