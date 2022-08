Regine del campo cast: chi sono le calciatrici francesi nella vita reale

Regine del campo è una commedia francese del 2019 con un cast dal calcio femminile, in una cittadina che considera questo sport un affare da uomini.

Il cast di Regine del campo è tutto da scoprire. Il regista Mohamed Hamidi ci porta in una piccola cittadina francese, dove una squadra di calcio viene squalificata per un insulto a un arbitro nel corso di una partita di campionato e una rissa furiosa. Come fare per non perdere i finanziamenti e il campo da gioco? La soluzione è quella di mettere in piedi una squadra di calcio femminile. La gente del posto però è decisamente poco interessata a vedere delle donne giocare. Il calcio è da uomini, ripetono, ma sta per abbattersi una tempesta su di loro.

Regine del campo cast

Scopriamo chi sono le calciatrici al centro della trama di Regine del campo. Ecco le attrici nella vita reale. Le protagoniste sul campo di gioco sono Stephanie, Sandra e Catherine.

Celine Sallette interpreta Stephanie. È un’attrice nata a Bordeaux il 25 aprile 1980. Laureatasi in studi teatrali, ha mosso i primi passi sul palco, dove si è messa in mostra per anni, lavorando anche al cinema, ottenendo una nomination al Premio Cesar nel 2012. Affermata interprete cinematografica, ha fatto il proprio esordio sul grande schermo nel 2006. Sofia Coppola l’ha voluta nello stesso anno in Marie Antoinette. Ha recitato per Clint Eastwood in Hereafter e nella produzione italiana Un castello in Italia, per la regia di Valeria Bruni Tedeschi. Il suo compagno è il regista Laurent Laffargue, con il quale ha una figlia, Alice.

Sandra è interpretata da Sabrina Ouzani, attrice francese di origini algerine, nata a Saint-Denis il 6 dicembre 1988. È nota soprattutto per il ruolo di Frida in La Schivata, per il quale ha ricevuto una nomination al Premio Cesar nel 2005. Sul grande schermo si è messa in mostra in pellicole come Il passato, Taxxi 5 e, recentemente, Due agenti molto speciali 2.

Il ruolo di Catherine è andato a Laure Calamy, attrice francese nata a Orleans il 22 marzo 1975, vincitrice del premio Cesar come miglior attrice. Ha esordito a teatro quando era adolescente e ha trascorso tutta la vita tra palco e grande schermo. Ha recitato in film come Tutti gli uomini di Victoria, Ava, Io, lui, lei e l’asino e Full Time – Al cento per cento.