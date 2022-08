Elisabetta Canalis al mare in Sardegna: il massaggio che non ti aspetti

È tempo di vacanze ed Elisabetta Canalis si gode il mare in Sardegna. Tornata in Italia, dagli Stati Uniti, si rilassa e prepara alla nuova stagione lavorativa.

Su Instagram è possibile seguire, quasi in tempo reale, la vacanza nel mare di Sardegna di Elisabetta Canalis. La splendida testimonial di Acqua San Benedetto e showgirl è tornata nella propria regione d’origine dopo aver fatto tappa a Santa Margherita e Ibiza. Una storia in particolare ha intrigato i fan, quella in cui viene massaggiata a fondo.

Elisabetta Canalis fisico e massaggio

Per avere un fisico come quello di Elisabetta Canalis, messo in mostra ampiamente in Sardegna durante le sue vacanze, occorre prendersene cura in ogni modo possibile. Allenamento e dieta sono le parole chiave ma, al tempo stesso, ogni tanto occorre concedersi anche qualche massaggio da parte di professionisti.

In una storia pubblicata su Instagram, la Canalis fa sognare i fan, mostrando la sua massaggiatrice di fiducia muovere in maniera decisa le mani su cosce e glutei. Quanta invidia tra i suoi follower, senza dubbio. Lei la descrive come “l’impastatrice”, mentre la donna svela come l’ex velina le chieda sempre un massaggio drenante e tonificante. Sorprende che la Canalis ne abbia bisogno? Non si arriva di certo alle porte dei 44 anni con il fisico di una 20enne per caso.

Elisabetta Canalis mare Sardegna

Un’estate da single per Elisabetta Canalis nel mare di Sardegna, dopo essersi divertita a Ibiza. Suo marito, il medico chirurgo Brian Perri, è dovuto restare a Los Angeles. Attualmente in Costa Smeralda, l’ex velina è in compagnia di vecchi amici e della piccola Skyler Eva, sua figlia nata nel 2015. Non solo mare ma anche gite per mostrare alla bambina le bellezze della terra d’origine di sua madre. Tappa ad Alghero, mostrata anche su Instagram, a bordo di un fuoristrada. Si è poi spostata nella celebre baia del Grande Pevero. Relax assoluto e divertimento dopo un anno di lavoro oltre oceano.