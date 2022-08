Come ti ammazzo il bodyguard come finisce il film con Ryan Reynolds

Come ti ammazzo il bodyguard è una commedia action con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Nel 2017 è arrivato al cinema Come ti ammazzo il bodyguard, oggi facilmente visibile in streaming. La pellicola mescola azione, commedia e thriller e ha come protagonisti Michael Bryce e Darius Kincaid, rispettivamente un celebre bodyguard e un assassinio ricercato in tutto il mondo. Michael Bryce è uno dei migliori bodyguard al mondo. Caduto però in disgrazia dopo un “incidente” sul lavoro. Due anni prima un facoltoso cliente giapponese è infatti morto mentre era sotto la sua protezione. Da allora non ha più accettato incarichi ad alto rischio e il suo nome è rapidamente sparito da certi giri importanti. Si ritroverà, suo malgrado, a tenere al sicuro proprio il sicario che ha distrutto la sua vita, Darius Kincaid. Questi è un testimone molto importante in un complesso processo contro un dittatore, che è pronto a tutto per metterlo a tacere.

Come ti ammazzo il bodyguard come finisce

Michael e Darius si ritrovano in una folle battaglia in giro per l’Aia. Si sono riavvicinati e hanno chiarito le proprie divergenze. Ora devono riuscire a portare Kincaid vivo in aula per la sua testimonianza contro Dukhovich. Deve raccontare d’essere stato contattato dal dittatore per uccidere il suo rivale politico. Al tempo Darius rifiutò dopo aver assistito all’esecuzione di un intero villaggio. Ha le foto di quella strage e, finalmente giunto in aula, le mostra a tutti. Dukhovich ricorre al suo piano B, bombardare la corte. Riesce così a rubare una pistola e prova a uccidere Kincaid. Bryce si getta nella traiettoria e lo salva, beccandosi un proiettile. Darius si getta all’inseguimento, mentre Roussell trova il traditore tra gli agenti. é Foucher, che viene bloccato con l’aiuto di Michael, salvato poi giusto in tempo e medicato.

Kincaid segue il dittatore sul tetto. Prova a fuggire in elicottero ma il sicario lo fa schiantare, per poi gettare nel vuoto Dukhovich. Un lieto fine per tutti, con Bryce che torna con Roussell e Darius, arrestato per i passati crimini, fuggito di prigione. Ci riesce giusto in tempo per il suo anniversario con Sonia, intanto rilasciata. I due ballano e si baciano nel locale del loro primo incontro, dopo aver scatenato una folle rissa.