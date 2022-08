Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi perché si sono lasciati

La crisi era nell’aria. Fabio Rovazzi e la sua fidanzata Karen Kokeshi si sono lasciati, l’annuncio arriva da entrambi che spiegano nei dettagli i motivi della rottura

Un’altra coppia che scoppia in questa rovente estate di gossip: Fabio Rovazzi, 28 anni, e Karen Kokeshi, 25 anni, si sono lasciati ufficialmente. L’annuncio è arrivato su Instagram nello stesso giorno della rottura tra Beatrice Vendramin e Fred de Palma e nelle stesse settimane della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, Chiara Rabbi e Davide Donadei di Uomini e Donne nonché delle voci di crisi tra Francesca Neri e Claudio Amendola. Una profonda tristezza pervade i fan di queste coppie che hanno fatto sognare per anni. Ma non tutti gli addii, pur quanto dolorosi, avvengono per tradimenti e/o mancanze di rispetto. È questo il caso dei motivi che hanno portato a lasciarsi Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi che da oltre un mese non apparivano più insieme sui social alimentando le voci di una possibile rottura, ora ufficiale.

Sia Fabio che Karen hanno pubblicato la stessa storia Instagram dal sapore di comunicato stampa. In sintesi entrambi non amano spiattellare la loro vita privata sui social ma ritenevano doveroso dare una spiegazione ai numerosi followers, 1,4 milioni per il cantante di Andiamo a comandare e 452 mila per la YouTube dai capelli azzurri. Si sono lasciati cinque mesi fa e il perché è presto detto: non c’è stato un episodio scatenante ma si sono resi conto con il tempo che era giusto così. Entrambi reciprocamente si sono augurati il meglio per la loro vita privata, sentimentale e la loro carriera. Dopo che si sono lasciati, sono rimasti in buoni rapporti.

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi la storia d’amore

Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi si sono conosciuti nel maggio 2019, un colpo di fulmine avvenuto grazie all’ambiente di lavoro in comune. Lei di professione youtuber, così come il cantante amico di Fedez. A ufficializzare il fidanzamento un post su Instagram: un viaggio insieme a New York in occasione del compleanno di lei, oggi 25enne. Come coppia il primo evento ufficiale, è stata la Mostra del Cinema di Venezia sempre nel 2019 e poi l’anteprima dell’ultimo capitolo di Star Wars. Per chi si stesse domandando chi è Karen Kokeshi ex fidanzata di Fabio Rovazzi, possiamo fornire numerose informazioni a riguardo. È nata a Verona e il suo vero nome è Karen Rebecca Casiraghi, è alta 1.75 m ed è del segno zodiacale del Sagittario. Tra le sue passioni, fin da ragazzina, i tatuaggi e la scrittura. Nonostante il suo cognome, non risulta legame con la famiglia monegasca. Ha parlato in un’intervista a Vanity Fair spiegando che i suoi genitori si sono separati.

Ha infatti pubblicato un libro dal titolo Eva sbagliata. A Roma studia tutto ciò che ruota intorno al mondo del montaggio digitale e diventa famosa aprendo un canale youtube. È nota alla cronaca per essere stata aggredita e scippata del telefono a Milano nel maggio scorso, tra gli episodi che hanno portato Chiara Ferragni a fare un appello al sindaco di Milano contro la violenza nella città lombarda. Fabio Rovazzi oggi, invece, a 28 anni continua con successo la sua attività di youtuber con il suo nuovo video Pranzo con Tom Holland e di recente ha fatto pace con Fedez.