Gemelle Kessler oggi che fine hanno fatto FOTO

Le gemelle Kessler oggi sono morte? Tutto sulla coppia di storiche sorelle Rai: quanti anni hanno, dove vivono e cosa fanno oggi

Roma, Dubai o Monaco: In qualsiasi parte del pianeta si trovino, tutti le riconoscono, vogliono farsi un selfie o li guardano a bocca aperta. Le gemelle Kessler Alice e Ellen compiranno 86 anni il 20 agosto e a dispetto di quanti si chiedono se le gemelle Kessler sono morte, sono ancora in gran forma. Ballerine, cantanti, attrici, intrattenitrici dall’America alla Francia, sono ancora in forma e allegre. In una recente intervista hanno raccontato di avere i tipici problemi dei pensionati.

Alice Kessler ha rivelato che a parte i problemi alla schiena, stanno bene. Le gemelle Kessler hanno una casa, un bel giardino e non sono mai stanche l’una dell’altra. Apprezzate in tutto il mondo, hanno raccontato che nessuno della loro famiglia è vissuta così a lungo perché la madre morì a 69 anni e il padre a 72 anni. Per loro la danza è stata l’elisir di lunga vita perché hanno iniziato a ballare a sei anni e ad undici hanno frequentato la scuola di danza classica.

Gemelle Kessler cosa fanno oggi

Alice e Ellen Kessler non vogliono però più apparire in pubblico e hanno chiesto gentilmente di potersi godere la loro vita privata senza dover fare selfie o autografi. “Non c’è nulla di male, tutta la simpatia e l’interesse per noi ci hanno sempre reso felici. Ma arriva un momento in cui è sufficiente” hanno spiegato le gemelle. Nel tempo libero amano giocare a golf e andare al ristorante. La loro dipendenza nasce da un episodio che ha colpito la loro famiglia: la madre infatti ha sofferto molto a causa della separazione dal marito, motivo che ha spinto le gemelle a giurare fin da subito di diventare dipendenti. Entrambe ora si godono la vita e continuano a restare in forma grazie alla ginnastica. Durante l’intervista hanno anche consigliato l’esercizio del cobra per rafforzare la colonna vertebrale. “Ogni due giorni, ognuna di noi fa dai 30 ai 45 minuti di ginnastica mentre l’altra cucina il pranzo” hanno rivelato Alice e Ellen.

Le gemelle Kessler vivono a Grünwald, sobborgo di Monaco di Baviera in Germania: Ellen fa spontaneamente la spaccata, Alice sta dietro di lei. Fanno ginnastica a giorni alterni per tenersi in forma. Infine dei consigli per tutti: Molte persone della nostra età pensano troppo alla malattia e alla morte. Questo porta solo malumore. È meglio godersi il qui e ora. Per tenere la mente allenata sono fondamentali le lingue straniere. Parliamo italiano, francese, inglese, scambiamo spesso idee con amici stranieri, il che ci mantiene mentalmente giovani. E niente social media. Scriviamo e-mail, siamo online, ma non è necessario seguire tutte le tendenze.