Per un pugno di dollari dove è stato girato: location

Per un pugno di dollari è il primo film della trilogia del dollaro di Sergio Leone. Sapete dove è stato girato?

Quali sono le location di Per un pugno di dollari, uno dei capolavori del celeberrimo regista Sergio Leone? Uscito nel 1964 al cinema, vede ovviamente come protagonista Clint Eastwood. È la seconda pellicola del genio italiano e vanta alle musiche Ennio Morricone. Un titolo che ha consegnato Leone alla storia. Una perla che ha consacrato lo spaghetti western.

Per un pugno di dollari dove è stato girato

Tutti gli interni di Per un pugno di dollari sono stati girati presso gli studi Elios di Roma. Sergio Leone ha deciso di giocare in casa, ovviamente, così da avere al meglio tutto sotto controllo, come sua abitudine. Qui viene realizzata anche la scena della grotta, che vede Joe meditare il proprio piano vendicativo.

Gli studi potevano però offrire location adeguate fino a un certo punto. La troupe è poi partita alla volta della Spagna, precisamente in un paesino vicino Colmenar Viejo, a 35 km a nord di Madrid. È qui che il resto di Per un pugno di dollari prende vita. Sergio Leone spiegò come l’aria da città abbandonata vi fosse già di suo. Dovette però convincere i proprietari a non rimetterla a posto per l’arrivo delle telecamere.

Si aveva però bisogno di un deserto ed ecco il viaggio in Andalusia, dove cast e crew hanno girato immersi nel deserto di Tabernas, vicino Almeria. Oggi la situazione è ben differente e il territorio è protetto per quasi 2mila km quadrati. Senza dubbio fu la location più importante da individuare, in grado di calare lo spettatore nell’atmosfera del confine messicano.

Per un pugno di dollari trama

Nessuno si aspettava l’enorme successo ottenuto da Per un pugno di dollari, il cui titolo originale era Il magnifico straniero. Di certo non ci avrebbe mai creduto Gian Maria Volonté, intenzionato solo a ottenere soldi per ripagare i debiti per uno spettacolo fallimentare a teatro, Vicario.

E allora eccolo sul set per raccontare la storia di Joe (Clint Eastwood), sconosciuto pistolero giunto nella cittadina di San Miguel. Qui è in atto una faida tra due famiglie per ottenere il controllo della città. Da una parte i fratelli Ramon (Gian Maria Volonté), Esteban e Benito Rojo e dall’altra parte John Baxter, sceriffo.

Joe decide di vendersi a entrambe le fazioni. Un doppio gioco per condurli allo scontro, sperando si elimino a vicenda, ottenendo nel frattempo qualche dollaro.