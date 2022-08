Anne Heche chi è attrice americana dell’incidente: abusi e partner donna

È in gravi condizioni Anne Heche, 53 anni, dopo un incidente stradale. Mentre ci si chiede come sta ripercorriamo la carriera dell’attrice

Apprensione per le gravi condizioni Anne Heche ricoverata in ospedale. L’attrice americana, 53 anni, ha perso il controllo della sua auto a Los Angeles andando a sbattere contro un’abitazione di due piani. Uno schianto violentissimo che ha portato la Mini Cuper Blu, a cui era a bordo il volto di Donnie Brasco, ad incendiarsi. A diffondere oggi la notizia dell’incidente dell’attrice statunitense il portale Tmz. Stando invece a quanto riporta l’agenzia di stampa locale PA, il portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles avrebbe confermato che il veicolo si è spinto per 30 piedi all’interno dell’abitazione, ma che un altro occupante insieme ad Anna Heche è fuggito subito dopo l’incidente senza riportare ferite.

Anne Heche chi è

L’attrice dell’incidente a Los Angeles è nata il 25 maggio 1969, sotto il segno dei Gemelli, ad Aurora in Indiana negli Stati Uniti d’America. L’infanzia di Anne Heche è stata particolarmente difficile. Ha accusato il padre di aver abusato di lei prima di morire di AIDS. I suoi rapporti con la madre e l’unica sorella sopravvissuta si sono allontanati perché hanno difeso il padre. Dopo gli studi di recitazione è apparsa in diversi serial televisivi e film, tra cui “Fatal Desire”, “The Brave”, “Wild Side”, “Walking and Talking” e “I Know What You Did Last Summer”. L’attrice americana è diventata famosa con la sua apparizione nella soap opera “Another World” per cui ha vinto un Daytime Emmy nel 1991. Ha recitato in numerosi film degli anni ’90, tra cui Sei giorni sette notti e Donnie Brasco.

Nella vita privata di Anne Heche c’è stata una relazione con una donna la famosissima conduttrice tv Ellen DeGeneres che oggi ha 64 anni. All’epoca ha suscitato numerose polemiche durante la sua carriera perché ritenuta una storia d’amore per interesse. Finita dopo 5 mesi ha sposato Coley Laffoon, ma ha poi divorziato. In seguito, ha frequentato James Tupper, dal quale ha avuto un altro figlio. Ha pubblicato un libro intitolato “Call Me Crazy: A Memoire”, che racconta la sua vita turbolenta, tra cui il padre violento e la sua relazione con la DeGeneres. Dopo la rottura con la conduttrice di oltre dieci anni più grande di lei ha avuto problemi emotivi e psicologici per i quali ha dovuto anche sottoporsi a cure mediche.

Anne Heche e la storia d’amore con Ellen DeGeneres

La relazione tra Anne Heche all’epoca 31enne e Ellen DeGeneres 42enne, durata 3 anni e mezzo, è stata per anni al centro del gossip in America. L’attrice e la conduttrice tv si sono conosciute nel 1997 grazie ad amiche in comune e proclamavano ovunque il loro grande sentimento. Fece scalpore proprio questo la rottura improvvisa dopo aver celebrato la relazione in diverse occasioni pubbliche. Come ogni coppia di potere del mondo dello spettacolo si sono tenute per mano alla prima della stagione televisiva di HBO del 2000 e hanno rilasciato interviste congiunte, finendo le frasi dell’altra, cercando di esprimere lo stesso pensiero. I giornalisti chiesero cosa direbbero i muri se le pareti del loro appartamento da 3,5 milioni di dollari a Los Angeles potessero parlare

“Direbbero che siamo molto eccitati, molto felici e innamorati, tre anni dopo”, rispose la DeGeneres. “Sì”, concordò la Heche. “Siamo donne molto fortunate ad avere quello che abbiamo”. “È una celebrazione ogni singolo giorno”, ha continuava DeGeneres. “È un po’ folle che si dica…siamo così fortunate”. Anne ha diretto DeGeneres e Sharon Stone in un segmento su una coppia di donne che cerca di avere un bambino. Nei mesi precedenti l’intervista, le due donne avevano parlato apertamente del desiderio di avere figli. Heche ha persino dichiarato a TV Guide che sperava di essere lei a portare in grembo il futuro neonato. Tuttavia, poco dopo arrivó la rottura, tutto in frantumi, come tante altre storie d’amore del mondo dello spettacolo.

Fu il New York Daily News a riportare la notizia della fine della loro relazione e poche ore dopo una Heche scossa parcheggió il suo SUV lungo un’autostrada della California centrale e si è avvicinata alla casa di uno sconosciuto. Non come l’incidente stradale di oggi l’attrice americana all’epoca se la cavó. Fu dimessa dimessa nel giro di due ore mentre ora è in gravi condizioni.

Anne Heche mantenne un profilo relativamente basso dopo aver ricevuto critiche per aver recitato al fianco di Harrison Ford nel deludente Sei giorni e sette notti. La DeGeneres, con cui ha continuato a lavorare, spiego i motivi sul perché si sono lasciate: un laconico “non funzionava”. Una separazione amichevole che non ha nulla a che fare con una terza persona dichiararono in seguito entrambe con un comunicato congiunto.