Vite al Limite Steven e Justin Assanti oggi sono così: da denuncia FOTO

Come sono diventati dopo Vite al Limite Steven e Justin Assante oggi è incredibile. Quanto peso hanno perso e la denuncia per violenze stupisce

Alcuni dei protagonisti più controversi di Vite al Limite sono stati i fratelli Steven e Justin Assanti. Justin era il più calmo del duo ed era un po’ più disposto a seguire il suo piano di perdita di peso. Steven invece, che pesava quasi 800 chili, era incredibilmente difficile da gestire e ha provocato numerosi problemi durante la trasmissione. Inutile dire che Steven ha rubato la scena, e non per le ragioni migliori.

Ora che sono passati alcuni anni dalla messa in onda di Vite al Limite, i fratelli Steven e Justin Assanti sono sorprendentemente riusciti a rimanere lontani dai riflettori. Entrambi i fratelli hanno mantenuto un discreto seguito hanno tenuto attivamente aggiornati i fan sui loro progressi. Ci ha visto l’episodio dei fratelli Assanti in Vite al Limite sarà interessato a sapere cosa è successo ai due e come stanno e Justin e Steven Assanti oggi come sono diventati.

Steven Assanti che fine ha fatto: è ancora sposato?

Steven Assanti ha compiuto 40 anni il 2 dicembre 2021. Vive di nuovo in Iowa e sui social informa costantemente i suoi fan sulla sua vita. All’inizio del 2021 è stato ricoverato in ospedale a causa di gravi complicazioni dovute al coronavirus. Ha confermato che si è trattato di una crisi quasi mortale. Prima del Natale 2021, ha chiesto ai suoi fan di pregare per lui e dopo qualche giorno ha detto di essere “quasi fuori dai guai”. Stava per tornare a casa e si è impegnato a fare il vaccino, visto che prima non era vaccinato. Ha anche detto di avere una nuova prospettiva di vita dopo aver visto con gli occhi la morte.

Ovviamente i fan di Vite al Limite sono interessati anche alla storia di Steven Assanti con sua moglie Stephanie Sanger: i due sono ancora insieme? Il 21 maggio 2018 si sono sposati civilmente e per qualche mese la donna scriveva spesso di quanto adorasse suo marito. Ma le cose hanno preso una piega due anni dopo il loro matrimonio. Nel 2020 infatti Stephanie ha presentato una denuncia per maltrattamenti domestici contro il marito Steven Assanti. Il 15 luglio 2020 il tribunale ha emesso un ordine di protezione temporaneo (TPO) contro Steven. Poi, meno di due settimane dopo, le accuse sono state ritirate perché Stephanie non si è presentata in tribunale. Attualmente è ancora sposata con Steven e la donna su Facebook si fa ancora chiamare Stephanie Assanti. Ora pesa ben 90 kg dimostrando che con la forza di volontà tutto è possibile.

Justin Assanti oggi che fine ha fatto

E il fratello di Steven, Justin Assanti oggi che fine ha fatto? I due non andavano d’accordo nei loro episodi di Vite al Limite e a quanto pare sono rimasti in pessimi rapporti: Justin vive ancora a Rhode Island ed è riuscito a ridurre il suo peso per operarsi e perdere così almeno 100 kg. Ad oggi continua con il percorso intrapreso. Il suo negozio, Hobby Haven, sta avendo successo e gli permette di affrontare con grande facilità la sua ansia sociale. “Non ci disturba più da quando si è sposato”, ha detto Justin Assanti parlando del fratello Steven. Durante una chiacchierata con i fan ha ammesso che i produttori di Vite al Limite hanno sicuramente esagerato alcuni aspetti della loro storia, ma ha anche detto che Steven era un vero e proprio incubo. Contrariamente a ciò che Steven crede di sé, Justin ha detto che lo show ha offerto una rappresentazione accurata di ciò che era la vita con Steven. “Steven nello show è Steven nella vita reale”, ha detto Justin. “È una delle poche cose che non sono state sceneggiate”.