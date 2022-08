Sharm el Sheik film dove è stato girato: location vero resort

Guardando il film Sharm el Sheik-un’estate indimenticabile sale la curiosità sul vero resort dove è stato girato

Sharm el Sheik-un’estate indimenticabile che sia in onda su Rete 4, in streaming su Netflix o Amazon Prime incanta per le location in cui è stato girato il film. Grasse risate con Enrico Brignano, Giorgio Panariello e Maurizio Casagrande, amori difficili per Michela Quattrociocche e Ludovica Bizzaglia, ma diciamocelo nulla è comparabile al resort extra lusso con piscina sul mare che ci fa sognare attraverso la macchina da presa. Sharm el Sheik il film è stato girato in un vero hotel: il Domina Coral Bay.

La location delle riprese della pellicola Medusa é al centro della trama, è lì che si incontrano le famiglie dei dipendenti con il loro capo, è lì che si intrecciano le romantiche storie estive di Martina, Giulia, Amedeo e Michele. Lungo le splendide spiagge del vero resort del film ambientato in Egitto ruolo di punta, breve ma intenso, per Sergio Múñiz che oggi continua la sua carriera da cantante in Italia con il singolo Camminare.

Sharm el Sheik film location: dove si trova e quanto costa

Il Domina Coral Bay dove è stato girato il film Sharm el Sheik è un resort davvero molto lussoso e ricco di attività. La spiaggia rossa che vediamo nel fim è proprio quella privata dell’hotel con ombrelloni bianchi, tende e lettoni a disposizione degli ospiti con uno splendido ristorante sul mare. Anche le scene di diving sono originali mentre la novità del vero resort della pellicola con Enrico Brignano è l’aggiunta di due campi di padel che all’epoca non erano stati istallati. La location del film è ovviamente sulla costa di Sharm el Sheik, la Coral Bay. Diversi i ristoranti a disposizione che appaiono in parte delle riprese, come la discoteca con piattaforme sulla sabbia.



Al Domina resort a persona in una camera standard il costo è di circa 150 euro ma ci sono tantissime offerte a prezzi vantaggiosi. Fa eccezione la scena del deserto di Sharm el Sheik-un’estate indimenticabile che non é stata girata nel lussuoso hotel per mantenere l’originalità. Non è la prima volta che un vero resort ospita quasi per intero le riprese di una pellicola cinematografica. Basti pensare a “Resort To Love”, “Viaggio di Nozze con Mamma” e “Red Sea Diving Resort”. Tra i più famosi hotel per essere passati alla storia perché location di dove sono stati girati film cult risultano il Caesars Palace di Las Vegas per una Notte da Leoni, la Reconquista ad Oviedo per l’iconico Vicky, Cristina Barcelona nonché il Millenium Baltimora per Mission Impossible 3.