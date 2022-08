Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano perché l’anello è virale VIDEO

Chiara Nasti, 24 anni, ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Zaccagni ma un dettaglio sull’anello è da meme

Felicitazioni per la 24enne Chiara Nasti che incinta del suo primo figlio si sposa con il suo fidanzato Mattia Zaccagni. La proposta di matrimonio, per un’influencer da due milioni di follower, non poteva che essere postata su Instagram. Il video è apparso nelle storie della blogger napoletana che ha mostrato come le è stata fatta la proposta dall’esterno d’attacco della Lazio. Si inizia a registrare il video e la maggiore delle sorelle Nasti ha già un’espressione tipica femminile “ma che sta succedendo”?. Si vede poi Mattia Zaccagni, 27 anni, fare il fatidico gesto che non lascia dubbi si inginocchia e apre la custodia dell’anello a suggellare la proposta di matrimonio della futura giovane mamma.

Lei si china lo abbraccia, si baciano e poi appare la foto sul profilo Instagram di entrambi con la notizia che Chiara Nasti e il suo fidanzato calciatore si sposano. Ai più però non è sfuggito un dettaglio relativo al gioiello messo al dito dell’influencer 24enne. Sí, l’anello che le ha regalato Zaccagni alla fidanzata 24enne è molto costoso, ad occhio sembra un diamante a taglio cabochon ben da oltre 10mila di euro, stando al prezzo. Sí, la location della proposta di matrimonio alla fashion blogger napoletana è da sogno, sul mare in una cornice molto suggestiva che sembra Sant’Angelo ad Ischia. Non sono questi però i dettagli che hanno notato diversi follower.



A balzare all’occhio è lo scatolino che conteneva l’anello di fidanzamento della proposta che aveva una fighissimo luce automatica per mostrare al meglio il contenuto. Nel buio da luci soffuse che fanno atmosfera, d’obbligo per la richiesta di convolare a nozze, l’effetto fosforescente della confezione scelta da Mattia Zaccagni per sorprendere la sua Chiara in video ha un effetto fosforescente. Nelle gioia generale per la coppia, ha fatto sorridere a molti follower questo simpatico dettaglio che non ha di certo rovinato un momento così magico e romantico per la Nasti e il papà di suo figlio. Il video lo trovate qui.