Denise Capezza chi è Marinella di Gomorra: oggi fidanzata con Mario

Denise Capezza, 32 anni, è nota per il ruolo di Marinella in Gomorra. Oggi è un attrice di successo e stella di Instagram

Denise Capezza è l’attrice che ha interpretato Marinella in Gomorra 2. Accento napoletano marcato per interpretare al meglio il ruolo della moglie di Lelluccio, bellezza mozzafiato, a tratti esotica, che lascia un alone di mistero sulle sue origini. I fan della serie conoscono alla perfezione la nuora di Scianel e si chiedono oggi cosa fa la la Capezza. I meno esperti, affascinati dal talento, si incuriosiscono su chi è Marinella guardando la scena della punizione dopo il tradimento a Lelluccio con l’autista della suocera.

L’attrice è infatti personaggio chiave della seconda stagione della serie Sky sull’epopea criminale dei Savastano. Appare all’inizio come amica di Patrizia e vittima dell’oppressione di Scianel. È lei la complice dell’attentato sventato fortuitamente da Lelluccio, è lei a denunciare la suocera dell’Alleanza di Secondigliano per poi scagionarla in Gomorra 3. Marinella dunque, seppur personaggio secondario, è cruciale per gli sviluppi della trama della saga, non è solo la ragazza che serviva ai tavoli in pizzeria che ha accettato di sposare un criminale solo per uscire dalla miseria in cui viveva.

Denise Capezza è Marinella di Gomorra

Denise Capezza nota al pubblico come Marinella di Gomorra ha origini napoletane. Nata nel capoluogo partenopeo nel 1989 ha oggi 32 anni ed è del segno dello Scorpione. Accanto agli studi scolastici inizialmente studia danza classica e moderna la sua prima passione. A causa di un pesante infortunio al ginocchio è costretta ad abbandonare il palcoscenico come ballerina. Inizia così a studiare recitazione prima a Napoli poi al Bracco di Roma dove si diploma come attrice. Il primo ruolo in Italia è nel settimo episodio di Don Matteo 8, poi recita molto in diverse serie trasmesse solo in Turchia. Nel 2016 arriva la popolarità con il ruolo di Marinella in Gomorra. Inizia una carriera di successo. È prima Natalia in Baby di Netflix e poi Giuseppina in Bang Bang Baby. Al cinema è nel cast di Crimes of the future e per il piccolo schermo in Vincenzo Malinconico. Per quanto riguarda la vita privata Denise Capezza è molto riservata su Instagram condivide pochi scatti legato alla sua quotidianità e con il suo fidanzato. Una curiosità du di lei: ha il naso perfetto e in molti credono si sia sottoposta ad un intervento di rinoplastica ma non ci sono conferme.

Denise Capezza chi è il fidanzato

Sembra uno scherzo del destino, Denise Capezza è fidanzata proprio con Mario l’autista con cui in Gomorra 2 Marinella tradisce Lelluccio. Il loro amore è nato sul set, si sono conosciuti recitando di avere una relazione ma il colpo di fulmine è nato per davvero. La Capezza e il suo fidanzato Michele oggi stanno ancora insieme, una storia che dura da oltre 6 anni

Anche Rosiello è nato a Napoli nel 1989 ed ha 32 anni d’età. Laureatosi come Ingegnere gestionale ha sempre avuto come passione principalmente la recitazione. Studia per diventare attore alla Pigrecoemme di Napoli e alla Volontè di Roma. Al cinema deve i suoi esordi al regista Ettore Scola entrando nel cast di Che strano Chiamarsi Federico. Il fidanzato della Capezza recita poi nei panni di Mario l’autista di Scianel in Gomorra 2. Come fiction tv Rosiello ha fatto l’Isola di Pietro come commissario Alessandro Ferras e Mina Settembre. Infine ha lavorato anche per Netflix nel cast di Guida Astrologica per cuori infranti.