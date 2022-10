Vincenzo Malinconico cast: tutti gli attori

Non sono Massimiliano Gallo in Vincenzo Malinconico, nuova fiction Rai. Ecco tutto il cast della serie in onda da giovedì 20 ottobre su Rai 1.

Ancora una volta la Rai propone una fiction tratta dal mondo dei romanzi, nello specifico dai lavori di Diego De Silva. Tutto ruota intorno a un personaggio decisamente particolare, il cui nome dà il titolo alla serie.

Vincenzo Malinconico è un avvocato civilista, la cui carriera non è mai realmente decollata. Ha collezionato numerosi insuccessi nel suo percorso, anche se ha sempre affrontato tutto con la propria personale filosofia. Trova il modo di sorridere dinanzi alle avversità, come quando sua moglie ha deciso di divorziare da lui. Si è risposata con un uomo con i piedi per terra, di successo, che però non sa darle ciò che lui le trasmetteva con un solo sguardo. Per questo gli ex coniugi continuano a vedersi. Vincenzo si è infatti trasformato nel suo amante.

Una storia complessa, divertente e drammatica, che vede la quotidianità placida e un po’ noiosa del protagonista stravolta da un nuovo cliente assegnatogli d’ufficio. Si tratta di un macellaio di camorra. Un uomo ben distante da lui in tutto e per tutto. Non può però sfuggire da questo rapporto lavorativo e tutto si trasformerà dinanzi ai suoi occhi.

Massimiliano Gallo è l’assoluto protagonista di questa fiction. Aggiunge così un nuovo personaggio decisamente interessante alla sua collezione. Dal teatro al cinema, passando per la televisione, ha sempre saputo rapire il pubblico con interpretazioni da sogno. Ricordiamo alcuni suoi titoli:

Fortapasc

Mine vaganti

La kryptonite nella borsa

Magnifica presenza

Il sindaco del Rione Sanità

È stata la mano di Dio

The Young Pope

Imma Tataranni

Non è però il solo attore di talento in questo ricco cast. Di seguito parliamo nello specifico di tutti quelli che hanno dato vita a questa storia, guardando tanto agli attori quanto ai loro personaggi.

Vincenzo Malinconico cast

Abbiamo già detto come Massimiliano Gallo interpreti Vincenzo Malinconico. Volendo rappresentare in breve il protagonista della fiction Rai, possiamo dire che è un uomo che si barcamena nella vita. Resta a galla nel complesso mondo della libera professione. È un semi disoccupato, a dire il vero, pur ricoprendo il ruolo di avvocato civilista. La sua vita non è di certo tutta guadagni e sfarzo come quella di alcuni celebri colleghi. Lui rappresenta l’altra faccia della medaglia. È un filosofo di natura e non fa che rimuginare sulle cose. Questo, insieme con un grande spirito di osservazione, rappresenta il suo superpotere e la sua kryptonite, al tempo stesso.

Nives è la sua ex moglie, interpretata da Teresa Saponangelo. L’attrice, nata a Taranto, ha vinto il David di Donatello per È stata la mano di Dio. In TV l’abbiamo già vista in produzioni come Squadra Antimafia e Il sindaco pescatore, per citarne alcune. Nonostante non sia più sposata con Vincenzo, continua a frequentarlo, divenendo la sua amante. Quando l’uomo prova a rifarsi una vita, però, ecco albeggiare in lei una forte gelosia. Pare voglia ricreare la famiglia persa da tempo ma ora gli equilibri sono più che mai complicati.

Alessandra Persiano è interpretata da Denise Capezza. Si tratta di un’avvocatessa, collega di Vincenzo. L’uomo ha un’enorme cotta per lei e la cosa è alquanto evidente. La giovane prova qualcosa, non può negarlo. Sono però molto diversi e lei è la più corteggiata del Tribunale. I fan di Gomorra la ricorderanno di certo per il ruolo di Marinella. Nel 2022 ha avuto la sua grande chance al cinema con David Cronenberg, che l’ha inserita nel cast del suo Crimes of the Future.

Alfredo e Alagia sono interpretati da Francesco Cavallo e Chiara Celotto. Sono i due figli di Vincenzo e Nives. Il loro rapporto è molto particolare. Il padre fatica a capire le inclinazioni sessuali del figlio, mentre la figlia, molto saggia, si ritrova spesso a dargli consigli e analizzarlo.

Espedito Lenza è interpretato da Giovanni Ludeno, anche lui attore veterano diviso tra cinema, TV e teatro. Uno dei suoi ultimi lavori è stato Il Pataffio sul grande schermo, preceduto da Fortuna, 5 è il numero perfetto e Habemus Papam, tra gli altri. Il suo ruolo è quello di un vecchio amico di Vincenzo. Un commercialista con il quale condivide lo studio.

Il cast è alquanto ricco, come detto, ed ecco tutti gli altri comprimari: