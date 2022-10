Avvocato Malinconico libri: la storia scritta da Diego De Silva

Dietro Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, la nuova fiction Rai con Massimiliano Gallo, c’è una serie di libri di Diego De Silva: scopriamo di più.

Avvocato semi-disoccupato, marito semi-divorziato, ma soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale: si può descrivere così il protagonista interpretato da Massimiliano Gallo (I bastardi di Pizzofalconi, Imma Tataranni) nella nuova serie Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, in onda a partire da stasera, giovedì 20 ottobre, nella prima serata di Rai 1.

La serie è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film, con produttore esecutivo Claudio Macchitella e per la regia di Alessandro Angelini (I fantasmi di Portopalo, Gli orologi del diavolo), ma non si tratta di un’opera puramente originale. Infatti, dietro Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso c’è una fortunata serie di romanzi.

Avvocato Malinconico: la serie di libri di Diego De Silva

Le storie dell’avvocato Malinconico sono nate dalla penna dello scrittore napoletano Diego De Silva, che ha curato anche la sceneggiatura della fiction Rai Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Si tratta di sei romanzi, usciti tra il 2007 e il 2022, e ancora in corso di pubblicazione: il primo è Non avevo capito niente, romanzo narrato in prima persona dal bizzarro avvocato precario Vincenzo Malinconico, che lavora tra mille difficoltà – economiche e sentimentali – in un piccolo studio a Napoli in cui chiama i mobili per nome.

La serie dell’avvocato Malinconico è pubblicata da Einaudi, e ha ottenuto un ottimo successo di pubblico, convincendo la Rai a trasportarla ora sul piccolo schermo. Oltre ai sei romanzi originali, nel 2013 è uscito un ulteriore libro, Arrangiati, Malinconico, che raccoglie le prime tre opere del ciclo di Diego De Silva. Ecco tutti i romanzi usciti finora: