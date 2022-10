Vincenzo Malinconico quante puntate sono

Vincenzo Malinconico è la nuova fiction Rai con Massimiliano Gallo, in onda da giovedì 20 settembre. Quante puntate per la serie tratta da Diego De Silva.

Massimiliano Gallo è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano, tanto al cinema quanto in televisione. Un talento premiato da numerosi impegni, come dimostra il fatto che il pubblico lo abbia appena salutato nei panni di Pietro De Ruggeri in Imma Tataranni e lo ritrovi di già in quelli di Vincenzo Malinconico, protagonista dell’omonima fiction Rai tratta di romanzi di Diego De Silva.

La prima stagione è stata presentata in anteprima al Festival della Televisione di Montecarlo e va in onda su Rai 1 da giovedì 20 ottobre. Appuntamento fissato ovviamente in prima serata, dalle ore 21.25.

Se siete appassionati di lettura, vi diciamo subito quali sono i romanzi nei quali affondano le radici gli episodi che andranno in onda. Per la prima stagione gli sceneggiatori hanno adattato Non avevo capito niente, Mia suocera beve e Divorziare con stile, editi nel 2007, 2010 e 2017.

Ma chi è Vincenzo Malinconico? Il cognome la dice lunga sul personaggio, al punto che non pare affatto capitatogli per caso. Lo descrive in parte, infatti. È un avvocato civilista ma non di grande successo. Lo si può descrivere come semi disoccupato e, sul fronte personale, semi divorziato. Non un vincente nel senso stretto del termine, considerando i tanti insuccessi accumulati. Riesce però sempre a trovare un motivo per sorridere alla vita. Lo si potrebbe descrivere come un perdente di talento, il che è ben diverso dall’essere un fallito.

Vincenzo Malinconico quante puntate

La fiction Rai è tornata in tutto il suo splendore e il pubblico ne è già stato rapito. Nuove storie appassionanti e Vincenzo Malinconico è di certo una di queste. Come detto, la prima puntata va in onda giovedì 20 ottobre in prima serata su Rai 1.

Com’è ormai consuetudine, una puntata racchiude due episodi. Giovedì sera sono previsti i primi due e così sarà per quattro settimane. Il programma prevede il secondo appuntamento serale il 27 ottobre, il terzo il 3 novembre e l’ultimo, il quarto, il 10 novembre. Un totale di otto episodi da 50 minuti l’uno.

Per il momento sono stati svelati soltanto quattro degli otto titoli, ed ecco quali sono:

Un avvocato d’insuccesso

Non avevo capito niente

Tango ucraino

I frigoriferi degli uomini soli

Se abbiamo già precisato che la visione in diretta è possibile su Rai 1, va da sé che si possa recuperare il tutto comodamente in streaming. Gli spettatori hanno ormai fatto l’abitudine all’app RaiPlay, che non rientra più tra le novità ormai. Tutti gli episodi sono caricati sulla piattaforma gratuita, così da poter essere recuperati o rivisti in qualsiasi momento. L’app è disponibile ovunque, su ogni store, dagli smartphone ai tablet, dai computer alle console, fino ovviamente alle Smart TV.

Vincenzo Malinconico trama

Abbiamo vagamente accennato al tipo di personaggio che è Vincenzo Malinconico. Qual è però la trama della nuova fiction Rai con protagonista Massimiliano Gallo? L’avvocato al centro di queste storie è qualcuno di totalmente diverso da chiunque abbiate mai conosciuto o visto sullo schermo. Un uomo in grado di affrontare la vita con una propria filosofia personale. Questo lo rende tanto uno strambo quanto una figura da ammirare.

Grande la sua cultura, anche se spesso si esprime con il tono di chi non sta dicendo altro che un mucchio di fesserie. Si occupa principalmente di contenziosi minori, operando come avvocato civilista. Le cose non vanno sempre bene, anzi. Le sconfitte sono tante ma non per questo il sorriso viene a mancare sul suo volto.

È un precario nell’anima. Lo dimostra tanto il suo lavoro quanto la sua vita amorosa. Nives è la sua ex moglie. Una psicologa affermata un tempo affascinata dal suo modo di approcciarsi al mondo. C’è però un tempo in cui occorre crescere e così lei lo ha lasciato per sposare un architetto. Un uomo con la testa sulle spalle.

Perché però parliamo di un quasi divorziato? Il motivo è presto detto. La passione per quell’uomo dal cuore grande non è mai svanita. La donna, infatti, tradisce ripetutamente suo marito con l’ex. La coppia ha avuto due figli, Alfredo di 18 anni e Alagia di 22 anni. Sembra una vita colma di eventi e invece è alquanto placida, con giornate spesso tutte uguali. Vincenzo Malinconico si è quasi del tutto abituato a tutto questo, quando di colpo le cose cambiano. Viene assegnato d’ufficio a difendere Mimmo ‘O Burzone, macellaio di camorra squallido e pericoloso. Tutto muta e niente sarà più come prima.