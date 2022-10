Quando esce Imma Tataranni 3? La terza stagione della fiction Rai si farà? Tutte le ultime notizie ufficiali e anticipazioni sulla serie con protagonista Vanessa Scalera.

La seconda stagione di Imma Tataranni ha un po’ deluso i fan a causa di una strana divisione in due parti. La lunga attesa tra il primo blocco e il secondo ha di fatto dato la sensazione di dover attendere due stagioni differenti, quando in realtà la storia proposta era unica. Nonostante ciò, l’attesa per la terza stagione resta spasmodica. Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera, 45 anni, è amatissimo dal grande pubblico delle fiction Rai. La domanda è quindi sempre la stessa da settimane: Imma Tataranni 3 si farà? La risposta stavolta c’è e a fornirla è stata proprio l’attrice cardine del progetto. Ha infatti svelato all’ANSA non solo che la serie continuerà ad andare in onda, ma anche alcune anticipazioni sulla trama. Il tema della crisi con Pietro, suo marito, non è concluso e anzi sarà uno degli elementi cardine della terza stagione di Imma Tataranni.

Per la prima volta la protagonista, ispirata al sostituto procuratore creato dalla scrittrice Mariolina Venezia, dovrà fronteggiare la scomparsa di uno degli elementi stabili della sua vita. Suo marito non è solo il grande amore della sua vita ma anche il suo migliore amico. Svanisce nel nulla il suo confidente, il che la lascia drammaticamente da sola. Affronterà il tutto provando al tempo stesso a tutelare la sua vita professionale. Difficile però tenere alti gli argini e non far franare il tutto. La tematica sarà dunque analizzata profondamente, affrontando il tema della solitudine, con tutte le sue sfaccettature.

Ci si attende un ciclo di otto puntate per Imma Tataranni 3, che potrebbe andare in onda su Rai 1 nell’autuno del prossimo anno. Queste sono le previsioni iniziali. Nulla esclude, però, un possibile ritardo e dunque una messa in onda in inverno. Ad ogni modo sono già state annunciate le riprese. La produzione avrà inizio nella primavera del 2023. Confermato quasi interamente il cast. Quindi per tutti i fan la risposta è definitiva: Imma Tataranni 3 si farà!