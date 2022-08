Pioli is on fire: significato della canzone che ha sconvolto Bob Sinclair

Pioli is on fire è la versione Milan di un successo di gala Freed from Desire del 1997. Ha sconvolto Bob Sinclair ma ha un significato particolare

“Pioli is of fire”. Bob Sinclair, 53 anni, si sta ancora chiedendo il significato dell’adattamento versione Milan della canzone Freed from Desire e non è solo una questione scudetto. È virale infatti il video delle facce basite del dj quando durante il suo live a Padova sceglie di lanciare in scaletta il brano del 1997 di Gala, ormai un ever Green in discoteca. Parte il coro da stadio dedicato all’allenatore rossonero ma l’artista di “World hold one” non riesce a capire il perché di questa particolare cover. Voi lo conoscete davvero il significato di “Pioli is on fire?” e perché si dice?

La vera canzone è una hit dance internazionale ed è stata riproposta in versione coro da stadio per la prima volta nel 2016 agli Europei con la dicitura Will Grigg’s on fire. I tifosi del Nord Irlanda celebravano il loro idolo che era letteralmente “inarrestabile” è questa infatti la traduzione a senso che meglio si sposa con il percorso del calciatore. In Italia arriva nello stesso anno al Palio di Siena: la Contrada della Lupa ha celebrato la doppia vittoria con un testo ad hoc per l’occasione. Arriviamo così al Milan, il 6 dicembre 2020 i tifosi rossoneri festeggiano la sconfitta della Sampdoria, battuta per 2-1, con Pioli is on fire. Da quel momento sbarca a San Siro diventando l’inno della vittoria dello Scudetto di quest’anno. Così è nato il tormentone ma perché proprio la versione Milan di Freed from Desire?

Il brano di Gala è il coro da stadio più intonato e adattato al mondo dal 2016 e la canzone risultava famigliare per i tifosi. C’è però anche un significato più profondo. “Liberato dal desiderio” è la traduzione letterale del titolo della hit legato finalmente alla realizzazione di un sogno quello di vincere lo scudetto dopo anni d’attesa e con una rifondazione difficile dopo la cessione del club. È questo il perché si canta “Pioli is on fire” che ha sconvolto Bob Sinclair per la potenza con cui è stato intonato da i tifosi del Milano presenti.