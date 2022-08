Vite al Limite Margaret Johnson oggi: cambio choc e madre violenta FOTO

Vite al limite con il risultato di Margaret Johnson oggi segna record di peso. La madre furiosa rivela perché sono scappate dallo show

Vite al Limite ha visto la sua parte di storie di successo e di tragedie, ma cosa è successo a Margaret Johnson di My 600-LB Life dopo la fine della sua partecipazione alla serie in onda su Real Time? La stagione più recente ha presentato una paziente di 35 anni di nome Margaret, originaria di Baytown, Texas, accompagnata da sua madre. Quando lo show l’ha presentata per la prima volta, Margaret pesava più di 750 chili e faticava a camminare senza aiuto.

L’episodio descrive i suoi problemi di peso, tra cui il ricovero in ospedale per problemi di respirazione e come i suoi problemi di dipendenza dal cibo fossero nati dagli abusi verbali subiti dal padre da bambina. Dopo essere stata sottoposta a un rigido piano nutrizionale dal dottor Nowzaradan, Margaret è riuscita a perdere abbastanza peso: oltre 150 chili, tali da potersi sottoporre a un intervento di bypass gastrico.

Vite al limite la storia di Margaret Johnson

Guardando Vite al Limite abbiamo incontrato In Texas, Margaret Johnson per la prima volta al St. Joseph Medical Center di Houston dopo una caduta mentre camminava. Dopotutto, il suo peso corporeo di 752 chili, anche se era solo un metro e mezzo, la rendeva vulnerabile a esiti pericolosi anche in situazioni apparentemente ordinarie.

Anche il fatto di essere stata praticamente immobile per circa sei mesi, cosa che ha compromesso la sua igiene e gli ha causato un’infezione al piede, ha giocato un ruolo importante. Secondo il racconto della 35enne, gli faceva semplicemente male esistere e sapeva che sarebbe morta se non avesse cambiato presto il suo comportamento.

Sfortunatamente, il rapporto malsano di Margaret Johnson con il cibo è iniziato da bambina, a causa dell’ambiente violento in cui viveva, il che significa che non ha mai conosciuto altro. Ha raccontato che suo padre pesava 1.000 chili ed era estremamente dispotico, per cui lei e le sue due sorelle maggiori erano spesso affamate sia di cibo che di affetto.

Margaret Johnson si è quindi comportata sgattaiolando in cucina la maggior parte delle notti e mangiando i suoi pasti per superare il limite di peso di 120 chili all’età di 6 anni. Da quel momento in poi, a Margaret furono diagnosticati i primi segni di diabete e un disturbo alimentare, ma il padre si assicurò comunque che fosse al centro dell’attenzione.

Tutto spingeva Margaret Johnson a trovare conforto nel mangiare: dalla perdita di una zia a cui era molto legata, al bullismo e alla perdita di amici a scuola, all’impossibilità di trovare un lavoro. Alla fine è arrivata alla dipendenza. A un certo punto, ha persino creduto alle parole offensive del padre e ha pensato che la madre l’avesse abbandonata (non lui). Questo ha contribuito ulteriormente a far sì che si rivolgesse a mezzi così malsani come meccanismo di coping e ora sembra aver sviluppato una co-dipendenza. Questo è parte di ciò che Margaret ha elaborato per volere del terapeuta del dottor Matthew Paradise, il dottor Now. L’idea era di aiutarla a controllare il peso e a guarire definitivamente.

All’inizio Margaret Johnson ebbe molti problemi ad adattarsi al Dr. Now, ma nonostante volesse smettere più volte al mese, non lo fece mai. Il cambiamento generale delle sue abitudini alimentari non sembrò richiedere molto tempo, grazie al sostegno della madre. Tuttavia, ha resistito alla fisioterapia e alla psicoterapia finché non ha capito di non avere altra scelta.

Alla fine del percorso del suo Vite al Limite, Margaret Johnson ha perso circa 160 chili per ottenere il consenso all’intervento chirurgico per la perdita di peso e, il giorno in cui doveva essere effettuato, il suo peso finale era di 516 chili. In altre parole, nonostante l’infezione alla gamba, il dolore e i calcoli biliari, ha dimostrato la sua forza di volontà perdendo ben 236 chili prima del riuscito intervento di bypass gastrico.

Vite al Limite Margaret Johnson oggi come è diventata

Oggi Margaret Johnson dopo Vite al Limite ha continuato con successo il suo percorso di dimagrimento, superando con successo l’intervento allo stomaco, continuando con un’alimentazione sana e allenandosi con costanza. Non si sa molto di ciò che è successo a Margaret sul fronte vita privata dopo la messa in onda del suo episodio di Vite al Limite, ma considerando la mancanza di notizie particolari, e il fatto che sembrava determinata a continuare il suo viaggio dimagrante, è lecito ritenere che stia bene e che vada bene anche sul fronte sentimentale.

Purtroppo, non tutti quelli che sono apparsi nello show sono andati così bene. In effetti, diversi membri del cast del programma in onda su Real Time sono morti da quando i loro episodi sono andati in onda, incluso James King della quinta stagione che ha ceduto per insufficienza renale nel 2020 e Rob Buchel della sesta stagione, che ha subito un fatale infarto nel 2017. Quindi, confronta che Margaret Johnson oggi è diventata una delle storie di successo di Vite al Limite.

Vite al limite Margaret Johnson chi è la madre e che fine ha fatto

I fan del programma si chiedono perché non è andata mai in onda una puntata di Vite al Limite e poi con Margaret Johnson e sua mamma. Milli oggi ha 60 anni ed è molto seguita sui social. Ha avuto una vita difficile a causa del marito dispotico e con problemi di gestione dell’ira, ha svolto diversi lavori per essere autonoma ed è stata lei a spingere la figlia a partecipare al programma in onda su Real Time. Chi segue madre e figlia su Facebook ha scoperto che Millie ha vuotato il sacco sul loro futuro nello show. È emerso che la produzione era interessata a girare altri episodi con loro. La donna, tuttavia, ha rivelato che lei e Margaret hanno respinto la richiesta. Purtroppo per coloro che non vedevano l’ora di rivedere questa strana coppia in TV, madre e figlia hanno deciso di non voler girare altri episodi. Mille ha anche smentito dei post su Reddit dove veniva accusata di essere violenta con la figlia a telecamere spente, a negare queste notizie fake anche la stessa protagonista di Vite al Limite dal dimagrimento report. Margaret oggi ha un ottimo rapporto con sua madre.