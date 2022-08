Chloe Lattanzi chi è figlia di Olivia Newton John bombastica da reality

Chloe Lattanzi a 36 anni é la bellissima figlia della compianta Olivia Newton John. Il padre è Matt primo marito di Sandy di Grease

La vita privata di Olivia Newton John ha sempre attratto la curiosità dei fan. Non tutti sanno che ha una figlia bellissima e star del reality americani: Chloe Lattanzi 36 anni. Nel corso della sua leggendaria carriera, l’attrice di Sandy di Grease ha dimostrato senza ombra di dubbio le sue capacità nel mondo dello spettacolo. Dopo la sua morte, avvenuta all’età di 73 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno, ci si chiede della sua famiglia per stringersi al dolore. La sua eredità non si limita alla carriera davanti alla macchina da presa. È stata anche madre, avendo dato alla luce la sua unica figlia Chloe Lattanzi, oggi 36enne. La bionda erede è nata il 17 gennaio 1986 a Los Angeles, in California. Il padre della figlia della Newton John è il primo marito, l’attore Matt Lattanzi. Chloe d’altronde assomiglia fisicamente alla madre in maniera incredibile: è la sosia di Olivia.

Chloe Lattanzi chi è figlia di Olivia Newton John: il padre è l’ex marito

Chloe Lattanzi è una cantante a tutti gli effetti. Infatti, secondo The Hollywood Reporter, ha collaborato ad almeno due canzoni con la sua famosa mamma, Olivia Newton John: “Window in the Wall” e “You Have to Believe” . Ho pensato che fosse un messaggio bellissimo e ho pensato a Chloe per registrarlo”, ha detto Olivia a THR in un’intervista del febbraio 2021, quando ha sentito per la prima volta “Window in the Wall” dopo che le era stata pubblicata. Quando le è stato chiesto come si è sentita quando sua madre ha pensato a lei per prima per il duetto, Chloe ha risposto: “È stata la cosa più commovente”.

La figlia di Olivia Newton John ha anche pubblicato un album singolo, No Pain, nel 2016. Recita e balla anche. Non ci si aspetterebbe niente di meno dall’unica figlia di Olivia, ovviamente! Chloe è un’attrice, essendo apparsa in diversi film, tra cui Dead 7 nel 2016 e Sharknado 5: Global Swarming nel 2017, al fianco di Olivia. Per quanto riguarda il ballo a volte pubblica su Instagram video e foto della sua scuola di danza. In passato ha partecipato alla versione del programma australiano Ballando con le stelle. Inoltre, in una produzione teatrale del 2002 del musical degli anni ’60 Hair a Melbourne, Chloe ha interpretato il ruolo di Chrissy. La canzone “Can I Trust Your Arms”, contenuta nell’album classico della madre del 2005 Stronger Than Before, è stata scritta da lei. Nel 2008 Lattanzi ha partecipato alla serie di reality Rock the Cradle, classificandosi al terzo posto dietro a Jesse Blaze Snider e Crosby Loggins.

Chloe Lattanzi vita privata

Chloe Lattanzi è fidanzata con James Driskill da oltre dieci anni, secondo Us Weekly. I due si sono conosciuti nel 2009 grazie ad amici in comune e si amano alla follia. Non si sono sposati ma la figlia di Olivia Newton ha dichiarato in un’intervista che lo sono nello spirito. Nel 2017 la concorrente di reality sosia della mamma si è trasferita in Oregon con il fidanzato dove hanno acquistato una fattoria e fondato una società di erba. La figlia di Olivia morta a 73anni ha parlato apertamente dei rimpianti per essersi rifatta e la sua mania per la chirurgia plastica. Essendo figlia di attori, Chloe è cresciuta sotto i riflettori e ha raccontato la sua lotta contro la dismorfia corporea. È stata anoressica a 18 anni, ho sofferto per il suo fisico che l’ha portata a spendere migliaia di euro per farle fare dei filler alle guance e alle labbra ha detto a Woman’s Day. Si è anche rifatta il seno con delle complicazioni. Stupendo era il rapporto di Chloe con la madre Olivia Newton John.

Basta dare un’occhiata alla dolce foto tributo di Chloe alla madre sull’Instagram della Lattanzi per farsi un’idea di quanto fosse affiatata la coppia madre figlia prima della morte di Olivia Newton John. In effetti, solo tre giorni prima della tragica notizia, la figlia aveva pubblicato una foto sui social per condividere i sentimenti che provava nei confronti di sua madre. “Adoro questa donna”, ha scritto nella didascalia di uno splendido scatto del duo che indossa abiti da cerimonia. “Mia madre è la mia migliore amica” ha aggiunto. Il 3 giugno ha pubblicata un altra foto in cui abbraccia la mamma mentre si guardano a vicenda, e un’altra in cui la ritrae da bambina mentre va a trovare la mamma su un set. “Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini del mondo” l’addio straziante della figlia per la morte di Olivia Newton John.