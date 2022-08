John Easterling chi è il marito di Olivia Newton John CEO in Amazon

John Easterling è il marito vedovo di Olivia Newton John. Il 70enne è un pezzo grosso di Amazon Herb che le è stato vicino alla malattia

Olivia Newton John era nota come cantante, cantautrice, attrice, imprenditrice e attivista britannica-australiana. Ieri, l’8 agosto, è stata annunciata la sua morte all’età di 73 anni, lasciando la figlia Chloe e il secondo marito. John Easterling, 70 anni, è un uomo d’affari e ambientalista americano che attualmente ricopre il ruolo di CEO e presidente di Amazon Herb Company.

Olivia e John si sono conosciuti nel 2005 e nel corso degli anni lui l’ha aiutata a superare la sua battaglia contro il cancro al seno, di cui si occupava da 29 anni, con cure paliative alle erbe per alleviare il dolore della malattia. Nel febbraio del 2021, la cantante di Physical ha parlato a PEOPLE di suo marito, definendosi molto fortunata e rivelando che lui sostiene la sua decisione di usare la medicina vegetale per curare il cancro. Sono molto fortunata a essere sposata con un uomo meraviglioso che si occupa di fitoterapia e ha una grande conoscenza, ha detto a diverse agenzie di stampa.

Ha coltivato l’erba terapeutica per lei e l’ha aiutata con la sua carriera fino alla morte. Olivia e suo marito John hanno anche co-fondato l’Olivia Newton-John Foundation Fund, che si occupa di finanziare la ricerca sulle terapie a base di piante per aiutare a curare il cancro e migliorare la qualità della vita delle persone affette. In precedenza, Olivia era sposata con Matt Lattanzi, che è il padre di sua figlia.

Olivia Newton-John chi è la figlia avuta da Lattanzi

Nel 1986 Olivia e Matt hanno dato il benvenuto a Chloe Rose Lattanzi oggi 36 anni. Nel corso degli anni ha seguito le orme dei genitori diventando attrice e cantante. È conosciuta per i suoi ruoli in The Wilde Girls, Sharknado 5, Global Swarming e Dead 7. Chloe è stata anche compositrice per Dirty Step Upstage e ha pubblicato diverse canzoni. Dal 2011 ha una relazione con James Driskill. Lattanzi, primo marito di Olivia Newton John, è nato e cresciuto a Portland, nell’Oregon.



Suo padre era un idraulico di origini italiane, mentre sua madre è di origini polacche.Si è diplomato alla Benson Polytechnic High School nel 1977. L’attrice di Sandy di Grease ha conosciuto Matt durante le riprese di Xanadu e lo ha sposato nel 1984.Nel 1993 la carriera di attore di Lattanzi era in gran parte finita e ha accettato un lavoro come appaltatore per una società di costruzioni in California. In quell’anno con la Newton-John si sono trasferiti nella loro fattoria in Australia, l’obiettivo era permettergli di fare un provino per la soap opera Paradise Beach ottenendo un contratto di sei mesi.

Dopo due anni, Il 24 aprile 1995, Lattanzi e Olivia hanno annunciato il loro divorzio senza spiegare i motivi della rottura dopo 10 anni di matrimonio . Oggi l’ex marito della cantante di Physical è apparso brevemente nel reality di MTV Rock the Cradle, sostenendo la figlia Chloe come concorrente dello show. Nello stesso anno Lattanzi, da sempre ambientalista, ha vissuto lontano dalla rete vicino a Malibu, in California. Ora risiede a Portland, in Oregon.