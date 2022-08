Olivia Newton John e John Travolta sono stati insieme? Oggi la verità

“Ti ho amato tanto”. Queste dedica di John Travolta per la morte di Olivia Newton John sembra una rivelazione sulla loro storia d’amore

Olivia Newton John e John Travolta sono stati insieme al cinema la coppia più bella della storia del musical. Danny e Sandy di Grease, dalla data d’uscita nell’Agosto del 1978, hanno fatto sognare con il loro amore adolescenziale e combattuto, milioni di generazioni. Aveva 29 la bionda attrice nei panni della timida studentessa innamorata del più popolare in chiodo della scuola, mentre Travolta ne aveva 23 anni. L’intesa sul set tra i veri Sandy e Danny era così evidente, la loro amicizia fuori dal set durata 45 anni hanno alimentato le voci sul fatto che Olivia Newton John e John Travolta sono stati insieme nella realtà.



A far battere il cuore dei fan con milioni di ricondivisioni sui social il post Instragram dell’attore della febbre del sabato sera per dire addio alla sua cara compagna in Grease, in particolare il passaggio: “Ti ho amato tanto…Saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Il tuo Danny”. Una dichiarazione d’amore post mortem che rivela la storia d’amore che in passato ci sarebbe stata davvero tra Olivia e Travolta? Andiamo con ordine sappiamo con certezza perché confermato all’uscita del film un aneddoto sulla coppia di “Brillantina”: la Newton John non voleva accettare la parte di Sandy perché a 29 anni non sentiva nelle sue corde l’interpretare un’adolescente all’ultimo anno del college. Sapete chi fu a farle cambiare idea?



L’affascinante John già scelto per il ruolo di Danny. All’epoca questo essere riuscito da parte dell’attore a convincere la cantante di Physical a fare Grease fece sognare i fan come indizio di una possibile storia d’amore. Una suggestione che spesso capita vedendo grande complicità davanti le telecamere da parte di due artisti. In diversi scatti come alla premiere del musical nel 1978, i due attori sono apparsi inseparabili, così nel 2006 quando Sandy è stata premiata come la migliore australiana di Holliwood, così nel 2008 alle celebrazioni del Grease Day.

Nel giorno della morte di Olivia torna a galla la suggestione su una presunta storia d’amore con il ballerino della febbre del sabato sera ma non corrisponde alla realtà. Seppur un bel sogno John Travolta e Olivia Newton John non sono mai stati assieme. Si sono voluti bene come due amici nel senso più puro del termine e non sono mai stati innamorati l’uno dell’altra come ha specificato lo stesso Travolta. Sul suo profilo Instagram spesso è apparso con la sua cara amica oggi scomparsa, parlando della malattia di lei. L’attrice, dal canto suo è stata molto vicino al suo compagno di set di Grease per la morte della sua amata moglie Kelly Preston a causa di un timore al seno.