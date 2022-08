Stockard Channing Betty Rizzo in Grease oggi: che fine ha fatto FOTO

Che fine ha fatto Stockard Channing l’attrice che interpretava Betty Rizzo in Grease? Non ci crederete ma è arrivata fino all’Oscar

Chi può dimenticare Betty Rizzo di Grease? La ragazza sboccata e punk che preferirebbe fumare sigarette con le sue Pink Ladies piuttosto che vincere il titolo di reginetta del ballo. Interpretata da Stockard Channing – attrice pluripremiata nota per i suoi ruoli in Sei gradi di separazione, The West Wing e Practical Magic – rappresentava tutto ciò che il personaggio di Olivia Newton John non era ovvero la nemica di Sandy. A distanza di decenni da Grease, la carriera di Stockard Channing è stata ricca di successi. Si è divisa tra il grande schermo e il palcoscenico di Broadway (e nel frattempo ha vinto una manciata di premi). Ma cosa ha fatto esattamente Betty Rizzo di Grease?

Film iconici come Grease escono una volta ogni generazione, ma per Stockard Channing, interpretare Betty Rizzo in Grease non era altro che un “lavoro estivo”, secondo la sua intervista a Variety. All’epoca aveva 34 anni e aveva bisogno di un lavoro ha spiegato. Dopo il successo iniziale dell’attrice nell’industria cinematografica con film come La fortuna, il lavoro sembrava essersi esaurito. Stockard Channing ha raccontato che Allan Carr, lo sceneggiatore e co-produttore di Grease, l’ha chiamata per offrirle il ruolo della diciassettenne Rizzo. “Ero grata solo per pagarmi l’affitto per qualche mese”, ha rivelato a InnerVIEWS con Ernie Manouse. “Ho pensato che fosse una scelta un po’ strana visto il mio background, ma ho detto: “Beh, è un lavoro come un altro, e lo farò””. Nonostante il successo la nemica di Sandy ha dichiarato di aver visto l’iconico film solo due volte: una alla prima e una alla proiezione per il 20° anniversario e ha ammesso di non aver visto il sequel del film, Grease 2.

Stockard Channing la lunga carriera e l’Oscar sfiorato

Dopo aver trovato il successo nel ruolo di Rizzo in Grease, Stockard Channing ha recitato in due show televisivi: Just Friends e The Stockard Channing Show. Just Friends, che era anche intitolato Stockard Channing in Just Friends, uscì subito dopo Grease nel 1979 e seguiva il personaggio di Channing, Susan, divorziata da poco, mentre si trasferiva da Boston a Los Angeles per ricostruirsi una vita. Secondo un’intervista rilasciata dall’attrice nel 2015, la serie è stata rifatta la stagione successiva, dando vita a The Stockard Channing Show. Sebbene non si sappia molto di questi due show, la Channing ha fatto sapere ai fan una cosa: non voleva che si chiamasse The Stockard Channing Show. In un incontro con la Screen Actors Guild Foundation ha ammesso che il titolo la “imbarazzava”. “Mi sentivo molto a disagio”, ha continuato.

Dopo aver ottenuto un ruolo nella commedia di Broadway Joe Egg nel 1985, ha vinto il Tony Award come miglior attrice per la sua interpretazione nello spettacolo. Per il film Sei gradi di separazione ha ottenuto una nomination agli Oscar e due anni dopo Stockard Channing ha recitato accanto a Morgan Freeman e Robin Wright in Moll Flanders. Successivamente è apparsa ne Il club delle prime mogli: il cameo è piuttosto breve, ma probabilmente la sua scena è uno dei momenti più importanti dell’intero film. Senza Cynthia, le tre amiche del film non avrebbero sentito il bisogno di riunirsi e vendicarsi dei loro ex mariti. Ha inoltre recitato in Practical Magic del 1998 insieme a Sandra Bullock e Nicole Kidman, ma uno dei ruoli più noti di Stockard Channing dopo il ruolo di Betty Rizzo in Grease è stato quello della dottoressa Abbey Bartlet, moglie del presidente, in The West Wing, andato in onda dal 1999 al 2006. Un’interpretazione che le è valsa un Emmy nel 2002.

Nello stesso anno ha fatto parte del cast di The Matthew Shepard Story: il film raccontava il processo e la condanna degli assassini di Matthew Shepard, tragicamente picchiato e ucciso nel 1998 perché gay. L’attrice ha interpretato la madre di Matthew Shepard e ha vinto uno Screen Actor’s Guild Award e un Emmy Award.

Stockard Channing vita privata

Stockard Channing è legata sentimentalmente al direttore della fotografia Daniel Gillham da oltre 30 anni. La coppia si è incontrata sul set di A Time of Destiny nel 1988 – pochi anni dopo che Channing aveva interpretato Betty Rizzo in Grease – quando lui faceva parte della troupe. Nonostante gli anni trascorsi insieme, la coppia, come altre star, non si è mai sposata né ha avuto figli insieme. Prima della sua lunga relazione con Gilham, la vita sentimentale di Channing non è stata esattamente fortunata. Secondo il Sydney Morning Herald, ha affrontato quattro divorzi. Il nome d’arte dell’attrice deriva dal suo matrimonio con il primo marito, avvenuto quando aveva solo 19 anni. Nata originariamente come Susan Stockard, ha abbandonato il suo nome e ha aggiunto il cognome del suo primo marito, diventando così Stockard Channing.