Un principe quasi azzurro come finisce: si mettono insieme?

Commedia romantica uscita nel 2013, Un principe quasi azzurro ha voluto rinnovare il genere con una scelta originale che stupisce con un finale inedito

La trama di Un principe quasi azzurro non è complessa ma il regista ha voluto stupire con un come finisce il film che lascia di stucco. Ci sarà il lieto fine? Il segreto è in una scommessa che ha fatto il produttore Philippe Lellouche, fratello dell’attore Gilles Lellouche che interpreta il principe, rinnovare il genere della commedia romantica francese. D’altronde è stato anche comico, conduttore radiofonico e giornalista per Envoyé Spécial oltre a dirigere dietro la macchina da presa. Ha conosciuto il collega Luc Besson sul set di Michel Vaillant, dove era una comparsa suggerendogli di dirigere Un principe quasi azzurro, nonostante la sua inesperienza nella regia.

Un principe quasi azzurro trama

La trama di Un principe quasi azzurro è molto convenzionale. Conosciamo dapprima Jean-Marc, un piccolo imprenditore promiscuo ed egoista. Sta lavorando al trasferimento di una fabbrica in Bulgaria, un dettaglio che sarà importante in seguito, e sua figlia si deve sposare ad Aix-en-Provence. Ma ci sono scioperi dei trasporti e i depositi di carburante sono bloccati. L’Audi A6 nera opaca di Jean-Marc finisce rapidamente il carburante. Per continuare il suo viaggio, acquista una Renault Zoe bianca. Il fatto che stia guidando un auto elettrica influisce sul suo comportamento e ora vuole essere cool. In seguito a un malinteso, conosce Marie interpretata da Vahina Giocante, un’autostoppista. Attivista ambientalista, ragazza di campagna, è l’antitesi di Jean-Marc. Scendono insieme ad Aix-en-Province. Si innamorano, ma si scopre che lei è la figlia del capo della fabbrica che lui vuole trasferire in Bulgaria. Marie lo scopre e gli fa una scenata, mentre Jean-Marc giura di essere cambiato.

Un principe quasi azzurro come finisce

Un principe quasi azzurro finisce con il classico lieto fine. La fabbrica non viene più trasferita in Bulgaria e Marc e Marie si mettono insieme. Allora dove sta questa rivoluzione del regista si è chiesta la critica in Francia? Le recensioni sul finale del film sono controverse. Un principe quasi azzurro tramesso su Rai 1 è una commedia francese coprodotta da TF1, per una trasmissione televisiva e per parte della stampa ha pesato sulla conclusione che potrebbe essere stata riscritta. C’è chi invece ritiene che Un principe quasi perfetto debba meritare recensioni positive perchè è la classica pellicola tv leggera che piace a tutti. La storia d’amore tra Jean-Marc e Marie, che sono in contrasto l’uno con l’altra, ma che finiscono per mettersi insieme, ha per altri un’aria di déjà vu, i personaggi mancano di profondità, le varie gag sono prevedibili. Tutto ciò contribuisce a creare una certa noia.