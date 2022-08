Fratelli Caputo dove è stato girato location: la vera Roccatella

I Fratelli Caputo é una mini serie Mediaset con Nino Frassica e Cesare Bocci ambientata in Sicilia ma non girata lí

L’estate piena è un po’ l’atmosfera delle location di Fratelli Caputo. La fiction di Canale 5 è andata in onda nel dicembre 2020 ma viene spesso riproposta in replica nei mesi più caldi. Il perché è scontato, la mini serie con Nino Frassica e Cesare Bocci è ambientata a Roccatella, con mare da sogno e centro storico suggestivo. Nella finzione televisiva il paesino si trova in Sicilia, ma nella realtà non è così. Non solo i luoghi delle vicissitudini dei due protagonisti così diversi non sono in Trinachia, ma addirittura i Fratelli Caputo è stata girata in Puglia, in una regione diversa da quella citata nella mini serie Mediaset. A confermarlo d’altronde è stata anni fa l’Apulia Film Commission. Entriamo nel dettaglio delle location pugliesi della serie incentrata sul rapporto conflittuale tra i due fratellastri. La casa dei Fratelli Caputo si trova a Nardó dove sono state girate la maggior parte delle riprese inerenti ai comizi di Bocci, alle piazze e alle stradine. Dalla provincia di Lecce le riprese si sono sposate per altre scene in Salento a Sant’Isidoro, Santa Maria al bagno e Santa Caterina, per scene comunque secondarie. Un’altra suggestiva location della mini serie con Frassica è la magica Ostuni.

Meglio nota come la città bianca, è tra le mete in provincia di Brindisi più note all’estero. Non è la prima volta che una serie tv o un film vengono girati in Puglia. Solo nell’ultimo anno possiamo citare Storia di una famiglia perbene mentre un grande cult è stata la puntata di Beautiful del matrimonio di Hope. L’episodio della soap americana sulla famiglia Forrester ha fatto tappa a Polignano a Mare rendendo iconica quello splendido scorcio di spiaggia che anche la cantante Madonna adora. Una curiosità sui luoghi della mini serie: nel 2020 quando fu reso noto che i Fratelli Caputo è stato girato in Puglia, ma per finzione cinematografica Roccatella era in Sicilia, nacque una polemica non da poco. Diversi utenti pugliesi preferivano che la mini serie fosse stata ambientato in Puglia nel rispetto delle location delle riprese e quindi citare Lecce e Brindisi.