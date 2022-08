Stella Egitto chi è Linda di Tu mi nascondi qualcosa

Stella Egitto, 34 anni, interpreta Linda in Tu mi nascondi qualcosa ma l’hai già vista in altri film e in Squadra Antimafia

Bella, sorriso smagliante, fisico da urlo: Stella Egitto spicca nei panni di Linda in Tu mi nascondi qualcosa tanto da chiedersi: che film ha fatto? L’attrice, solo per finzione cinematografica ha interpretato il ruolo di una diva per film per adulti, nella realtà è un volto noto della fiction.

Stella Egitto è di origini siciliane, è nata a Messina il 6 ottobre del 1987 sotto il segno della Bilancia ed oggi ha 34 anni d’età. Terminati gli studi scolastici nella sua terra d’origine si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Si iscrive l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvia d’Amico, dove si diploma attrice. Inizia a muovere i primi passi a teatro con ruoli sia comici che della commedia classica. Fa poi il suo esordio al cinema con Pif e nel 2011 con La strada di casa. La popolarità di Stella Egitto è dovuta alle fiction che ha fatto come il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia 3 e Distretto di polizia 9.



L’attrice siciliana, che ancora viene ricordata come Veronica Paoli di Palermo Oggi, in Buongiorno Mamma ha interpretato Maurizia Scalzi. Sulla vita privata di Linda di Tu mi nascondi qualcosa sappiamo che i genitori sono Sonia e Bruno. Purtroppo il suo papà è morto quando l’attrice aveva solo 11 anni ed ha iniziato a rifugiarsi per questo nei manoscritti teatrali per provare a lenire il suo dolore. Stella Egitto ha detto di essere fidanzata nel 2021 ma non ha voluto rivelare con chi sul suo profilo Instagram non appare nessun uomo al suo fianco.

L’attrice 34enne oggi continua la sua carriera a teatro, il suo grande amore. Tra le curiosità su di lei il volto da pubblicità: la Egitto è stata testimonial in questi anni di diversi spot come Nescafé nel 2016, San Pellegrino, amaro Averna e Mercedes nel 2018.