Zuoccole, tammorre e femmene poesia Totò: testo traduzione significato

Totò non è stato solo un grande attore ma ha scritto poesie meravigliose come quella dedicata a Napoli Zuoccole, Tammorre e femmene

Zuoccole, Tammorre e femmene è una poesia scritta da Totò negli anni sessanta. Antonio De Curtis è noto maggiormente per la sua grande carriera da attore e commediografo ma è stato anche un eccellente scrittore di canzoni e poesie. Morto a 69 anni a causa di un infarto dopo una lunga malattia agli occhi, causata dal distacco della retina, è parte integrante della storia di Napoli grazie a Malafemmena e Zuoccole, Tammorre e femmene. La poesia è nota come Chi è nato a Napule nce vo murì nella tradizione popolare ed è difficile rintracciare tra leggende e folklore la storia che c’è dietro questo testo così intenso dedicato alla sua città natale. Probabilmente l’accorata lirica è stata scritta da Antonio De Curtis per rimarcare il suo legame con Napoli pari alla passione che aveva per il teatro e che sono da sempre alla base della sua creatività.

Zuoccole, Tammorre e femmene testo e significato

Tutte hanno scritto ‘e Napule canzone appassiunate,

tutte ‘e bellezze ‘e Napule sò state decantate:

da Bovio a Tagliaferri, Di Giacomo a Valente;

in prosa, vierze e musica: ma chi po ddi cchiù niente?

Chi tene ‘o curaggio ‘e di’ quaccosa

doppo ca sti puete gruosse assaie

d’accordo songo state a ddi una cosa:

ca stu paese nun se scorda maie.

Sta Napule, riggina d’ ‘e ssirene,

ca cchiù ‘a guardammo e cchiù ‘a vulimmo bbene.

‘A tengo sana sana dinto ‘e vvene,

‘a porto dinto ‘o core, ch’ aggia fà?

Napule, si comme ‘o zucchero,

terra d’ammore – che rarità!

Zuoccole, tammorre e femmene,

è ‘o core ‘e Napule ca vò cantà.

Napule, tu si adorabile,

siente stu core che te vò di:

“Zuoccole, tammorre e femmene,

chi è nato a Napule nce vo murì”.

Zuoccole, Tammorre e femmene di Totò descrive il legame viscerale di chi è nato a Napoli con la sua terra natia. Per farlo Antonio De Curtis ricorda alcuni dei poeti che hanno decantato la bellezza della città e di come Napoli rimanga nel cuore e nelle vene di chi la ammira. Solo chi è nato nel capoluogo partenopeo può capire il sentimento che si prova per la propria terra che a differenza di altre ha un’anima. Ed è per questo che zoccoli, tamburelli e donne rappresentano l’allegria, la passione e l’essenza tipica napoletana che è proprio in quel tipico caos che si respira nei vicoli della città e di cui, al contrario di quanto si pensi, se ci sei nato non puoi farne a meno.

Zuoccole, Tammorre e femmene traduzione

Tutti hanno scritto a Napoli canzoni appassionate,

tutte le bellezze di Napoli sono state decantate:

da Bovio a Tagliaferri; Di Giacomo a Valente;

in prosa versi e musica: ma chi può dir più niente?

Chi tiene più il coraggio di dir qualcosa

dopo che questi poeti molto grossi

di accordo sono stati a dire una cosa:

che questo paese non si scorda mai.

Questa Napoli, regina delle sirene,

che più la guardiamo e più vogliamo bene.

La tengo per intera nelle vene,

la porto nel mio cuore, che debbo fare?

Napoli, sei come lo zucchero,

terra d’amore, che è una cosa rara!

Zoccoli, tamburelli e donne,

è il cuore di Napoli che vuole cantare

Napoli, tu sei adorabile,

senti questo cuore che vuole dirti:

“Zoccoli, tamburelli e donne,

chi è nato a Napoli ci vuol morire”.