Chicago Med anticipazioni 19 agosto: a letto insieme!

Come ogni venerdì torna Chicago Med 6 con tre episodi: queste le anticipazioni della puntata di venerdì 19 agosto che andrà in onda su Italia 1

Chicago Med 6 arriva con la decima, undicesima e dodicesima puntata della sesta stagione in esclusiva su Italia 1. Le dinamiche nell’ospedale continuano ad essere numerose con intrecci e casi da risolvere per tutto il reparto. In queste puntate si scoprirà un segreto di Crockett e si risolverà una storia d’amore che ha appassionato i fan della sesta stagione della serie.

Chicago Med 6 anticipazioni episodio 10

Nell’episodio 10 della sesta stagione di Chicago Med, Crockett si occupa di un paziente che finisce per avere in comune con lui più di quanto pensi. Will e Ethan si scontrano su una paziente incinta con un battito cardiaco irregolare. Un uomo, colpito da una pallottola, non vuole farsi curare a causa dei costi elevati dell’ospedale e rimprovera il figlio in farsi, Crockett capisce e dopo un primo tentativo andato male, riesce con l’aiuto di Michael a utilizzare un nuovo strumento “off-label” per cercare di estrarre il proiettile. Anche questa volta però l’operazione non va bene, fino a quando nonostante il rischio alto, un nuovo intervento permette di salvare la vita del paziente. Il momento di legame di Crockett con l’uomo ha anche rivelato un po’ del suo background persiano. Alla fine Crockett rivela a Natalie che il suo vero nome è Darioush.

Choi e Halstead si scontrano per un paziente. La rivalità tra i due, soprattutto perché entrambi interessati a Sabina, si fa sempre più alta. Da quando ha assunto il suo nuovo incarico, Choi gioca d’anticipo, ma a volte il rischio vale la pena di essere ripagato. Manning e Charles uniscono le loro forze per aiutare una paziente che ha dichiarato di essere stato rapinata. In realtà il marito, appena tornato dall’Afghanistan, soffriva di incubi da PSTD, che lo portavano a ferire la moglie a sua insaputa. Lei mentiva sugli incidenti per proteggerlo, ma alla fine ha confessato tutto e lui ha ricevuto l’aiuto necessario. Infine April ha aiutato a salvare un uomo ferito in un incidente edile. Nonostante abbia fatto del suo meglio per fermare l’emorragia, Lanik l’ha inutilmente criticata. Dopo l’intervento, Lanik si è scusato e ha ammesso che lei ha sicuramente salvato la vita dell’uomo e che avrebbe dovuto prendere in considerazione l’idea di diventare un chirurgo.

Chicago Med 6 anticipazioni episodio 11

Nell’episodio 11 di Chicago Med Choi cura un tennista professionista di 21 anni che era stato colpito al petto. Il suo battito cardiaco irregolare e le frequenti epistassi non avevano senso per una persona in buona salute. Non riuscendo a capire la causa delle condizioni di Montez, Choi accetta con riluttanza l’aiuto della dottoressa Virani, che stava allontanando dopo aver notato la sua piccola relazione con Halstead. Virani si rivela utile, poiché insieme riescono a determinare che la situazione non era legata al cuore, ma derivava dalle condizioni polmonari di Montez. Per festeggiare Virani e Choi giocano a scacchi, cosa che rende geloso Halstead.

La relazione tra Crockett e Manning è sempre più stabile. Lui va a cena con la famiglia, ha legato con la mamma di Nat e ha incontrato Owen. I due si sono anche scambiati dei “ti amo”. Raramente si trovano in disaccordo sul percorso terapeutico, anche quando si presentano con un caso difficile da risolvere come quello di Lisa. Lisa si è presentata con una pila di cartelle cliniche relative ai suoi dolori addominali che nessun altro medico era riuscito a diagnosticare. La madre di Manning intanto ha inviato un cesto di regali persiani a Crockett, un’offerta di pace sorprendente.

Halstead invece collabora con il dottor Charles per curare un paziente che aveva crisi epilettiche e visioni della sua defunta moglie. L’uomo sembrava consapevole che la moglie fosse morta, ma questo non gli impediva di trovare conforto nella sua presenza. Alla fine si scopre che era un tumore a causare le sue visioni fantasma. Il dottor Charles, che conosce bene la perdita di un coniuge, riesce a convincere l’uomo a sottoporsi all’intervento, anche se ciò significava che non avrebbe più avuto la moglie accanto. Sharon Goodwin ha imposto una nuova serie di regole dopo che suo figlio, Michael, ha oltrepassato i limiti della sua posizione nel settore farmaceutico, cosa che non è andata a genio a Gwen Garrett.

Chicago Med 6 anticipazioni episodio 12

Crockett e April si sono occupati di un paziente che è risultato positivo al COVID e che, a distanza di mesi, continuava a manifestare i suoi sintomi. Dopo una serie di esami, si scopre che si tratta di endometriosi polmonare e non ciò che pensava April. Crockett le assicura però che il fatto di basarsi su qualcosa che aveva sperimentato in precedenza significava che aveva un istinto migliore di quello di alcuni medici specializzandi. In un piccolo crossover con i pompieri di Chicago, il dottor Choi e Dean rispondono a una chiamata sul campo per salvare un uomo rimasto bloccato sotto le macerie in seguito alla demolizione di una casa.

Choi ha capito che Dean soffre ancora di PTSD a causa del periodo trascorso in Afghanistan. Non solo il viaggio in ambulanza ha fatto riemergere quei sentimenti repressi, ma nel momento in cui è scoppiata una lotta tra bande mentre cercavano di salvare la vita di un uomo e si sono sentiti degli spari, Dean si è completamente spento. Choi vuole che Dean parli con il dottor Charles e si faccia aiutare. Dean finge di mandare un messaggio al dottor Charles e lo cancella però nel momento in cui Choi non stava guardando. All’inizio dell’episodio Halstead e Virani sono a letto insieme. A quanto pare, ora i due hanno una relazione romantica e tutto il triangolo amoroso tra lei, Halstead e Choi sembra finito.