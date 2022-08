Jova Beach Party cosa mangia Jovanotti pre live: uova ecosostenibili?

Mentre il Jova Beach Party è polemica per gli “econazisti”, Jovanotti svela come mangia le uova prima del live: una ricetta che risale al 2018

Il Jova Beach Party, che piaccia o no, è l’evento dell’estate 2022 e tornano di moda le uova alla Jova. In tendenza su Twitter da mesi Jovanotti con il suo tour sulle spiagge è oggetto di feroci polemiche da parte di ambientalisti storici e della prima ora. Dalla vegetazione della spiaggia di Fermo alle tartarughe e i fratini di Roccella Jonica non c’è pace per Lorenzo Cherubini che ha replicato, insieme al WWF, sull’ecosostenibilità del Jova Beach Party definendo gli accusatori “econazisti”.

Ma non sono le polemiche sui concerti in spiaggia del cantate di I Love U Baby a fare notizia. Jovanotti ha svelato su Instagram, annunciando che la tappa del suo tour a Roccella Jonica si farà, cosa mangia prima di un concerto: le uova. Sono ecosostenibili? Al di là dell’ironia, la ricetta di questo piatto pre live è già stata svelato dalla cantante di Sensibile all’estate nel 2018.

Jovanotti svela la ricetta delle uova alla Jova

Prima del Jova Beach Party di Roccella, Jovanotti ha mostrato su Instagram una foto di uova nuvola. È un piatto che non manca mai sulla tavola del cantante di Ragazzo Fortunato, una sorta di rito perché leggero ma ricco della giusta energia per salire sul palco di uno show impegnativo come è il suo tour estivo. Da anni prima di un concerto, Jovanotti mangia le uova alla Jova inventate per lui dalla chef del suo staff: Vittoria. La ricetta delle uova alla Jova è molto semplice, come dimostra il video tutorial del procedimento dettagliato postato su YouTube dello stesso Lorenzo. Partiamo dagli ingredienti per due persone: 6 uova rigorosamente biologiche, sale, olio e pepe q.b.

Occorre una frusta, preferibilmente elettrica e un forno. Per provare a casa uno dei piatti preferiti di Lorenzo Cherubini prima di un live come il Jova Beach Party il procedimento è semplicissimo. Basta separare il bianco e il rosso delle uova e montare a neve i bianchi sempre dallo stesso verso fino a che l’impasto ottenuto non si stacca dal recipiente. Mettere su una teglia la carta da forno e creare con i bianchi montati delle nuvolette, infornarle a 180 gradi in forno pre riscaldato per 6-7 minuti. Aggiungere dopo i rossi e infornare di nuovo per 3-4 muniti, il tuorlo non deve essere troppo solidificato. Questa la ricetta delle uova alla Jova. A fine cottura si può aggiungere a piacere sale, pepe e olio ma Jovanotti le preferisce al naturale.