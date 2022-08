Salman Rushdie chi è lo scrittore dell’accoltellamento a New York VIDEO

Salman Rushdie è stato aggredito a New York mentre saliva sul palco prima di parlare al pubblico presente: chi è lo scrittore dell’accoltellamento shock

Lo scrittore Salman Rushdie è stato aggredito venerdì 12 agosto mentre stava per tenere una conferenza nella parte occidentale di New York. Un giornalista dell’Associated Press ha visto un uomo salire sul palco della Chautauqua Institution e iniziare a prendere a pugni e coltellate Rushdie proprio nel momento in cui era stato presentato. L’aggressore è stato immobilizzato. La polizia dello stato di New York ha annunciato che Salman Rushdie ha subito un’apparente ferita da taglio al collo. Una dichiarazione afferma che è stato trasportato in elicottero in un ospedale locale. Lo scrittore è stato fotografato mentre veniva curato sul palco dopo l’incidente, avvenuto prima che dovesse tenere una conferenza. L’evento, intitolato Salman Rushdie & Henry Reese, faceva parte di una serie di iniziative volte a “ridefinire la casa americana” nel XXI secolo. È stato organizzato in collaborazione con City of Asylum, un programma di residenza per scrittori che vivono in esilio sotto la minaccia di persecuzioni.

Salman Rushdie è nato il 19 giugno 1947 e ha 75 anni di età. Scrittore e saggista indiano naturalizzato britannico, ha frequentato il King’s College di Cambridge. Il suo libro I versi satanici, pubblicato nel 1988, è stato bandito in Iran perché considerato blasfemo dal popolo musulmano. Un anno dopo, il defunto leader iraniano Ayatollah Ruhollah Khomeini emise una fatwa, o editto, che chiedeva la morte di Rushdie. È stata anche offerta una taglia di oltre 3 milioni di dollari per chiunque uccida Rushdie. Il governo iraniano ha da tempo preso le distanze dal decreto di Khomeini, ma il sentimento anti-Rushdie è rimasto. Nel 2012, una fondazione religiosa iraniana semi-ufficiale ha aumentato la taglia per Rushdie da 2,8 a 3,3 milioni di dollari. All’epoca lo scrittore respinse la minaccia, affermando che non c’erano “prove” di persone interessate alla ricompensa. Dopo l’editto emanato, Rushdie decise di vivere sotto protezione nel Regno Unito. Nel corso degli anni sono state tante le vittime colpite perché coinvolte nella pubblicazione de I versi satanici. Il traduttore giapponese è stato ucciso, quello italiano accoltellato, mentre l’editore della versione norvegese ferito da colpi di arma da fuoco.