Margherita Pastore chi è la moglie di Piero Angela: ex ballerina

La moglie di Piero Angela è Margherita Pastore oggi 87 anni. Ripercorriamo la biografia della donna che ha avuto con il divulgatore due figli: Alberto e Christine

Piero Angela è morto all’età di 93 anni lasciando il suo grande amore la moglie Margherita Pastore, oggi 87 anni, e i suoi due figli Alberto Angela e Christine. Una lunga storia d’amore che li ha legati per oltre 60 anni di matrimonio per una donna che è sempre stata accanto al divulgatore scientifico e colonna portante sia della sua carriera che della sua vita privata. Accanto a un grande uomo c’è sempre una grande donna ed è questa la frase che meglio accompagna la biografia della moglie del compianto Piero Angela che è stata una donna sempre lontana dai riflettori ma che faceva parte del mondo dello spettacolo, non con una carriera in tv come si può immaginare, ma in qualità di ballerina.

Probabilmente di origini torinesi o milanesi, non si conosce la data ufficiale di nascita di Margherita Pastore. Accanto agli studi scolastici, la moglie di Piero Angela ha sempre coltivato la sua più grande passione, la danza. Un grande talento e non a caso ha frequentato La Scala di Milano, una delle più importanti a livello internazionale per la danza classica. La sua carriera però si è legata in maniera indissolubile a quella del suo futuro marito e compagno di vita Piero Angela. Da promessa della danza infatti ha infatti preferito dedicarsi alla famiglia del giornalista che ha raccontato nel dettaglio la storia d’amore con sua moglie Margherita e l’incredibile storia di come si sono conosciuti.

Margherita Pastore e Piero Angela: la storia d’amore

La storia d’amore tra Margherita Pastore e Piero Angela inizia nel lontano 1952: lei aveva 18 anni ed era una bellissima ballerina, lui 24 ed era giornalista e promessa del jazz. Era una sera d’estate e il futuro divulgatore scientifico era stato invitato alla festa di un’amica. A quel party era presente anche Margherita Pastore. Si sono conosciuti così con Piero Angela, per caso ed è stato subito un colpo di fulmine. Appena l’ha vista se ne è innamorato perdutamente al primo sguardo e ha iniziato a corteggiarla. Anche in questo caso la sua arma vincente è stata la sua grande passione: la musica. Piero Angela si è seduto al pianoforte e ha iniziato a suonare per conquistare la giovane Margherita che sarebbe diventata sua moglie. Da quella serata non si sono più lasciati e lei lo ha seguito a Parigi quando l’ideatore di Superquark ottenne un posto come corrispondente per il TG1.

Prima però, nel 1955, è arrivato il matrimonio poi proprio nella città francese è nato Alberto Angela nel 1962 e successivamente Christine, secondogenita della coppia. Nel corso degli anni Piero Angela ha più volte ringraziato sua moglie per il supporto e il costante incitamento che lo hanno spronato a fare cose che da solo non avrebbe fatto. L’unico rimpianto resta quello di aver interrotto la sua carriera da ballerina, ma lo stesso conduttore tv ha più volte rivelato che la moglie Margherita Pastore ha sempre detto di aver raggiunto con lui la felicità.