Piero Angela causa morte la malattia: cos’è la discopatia

Piero Angela è morto a 93 anni: la causa della morte è la lunga malattia di cui ha parlato in un’accorata lettera “sono con un piede nella fossa”

Piero Angela è morto oggi 13 agosto 2022 all’età di 93 anni a causa di una malattia chiamata discopatia degenerativa. La notizia della dipartita del giornalista e divulgatore scientifico è stata annunciata dal figlio Alberto Angela con un post su Facebook e subito accolta da grande cordoglio dall’intero mondo televisivo e politico. Migliaia i messaggi da parte dei telespettatori che da anni seguivano Superquark, la trasmissione culto che aveva portato sul piccolo schermo la scienza e la cultura. Prima della sua morte Piero Angela aveva parlato della sua malattia in un’intervista a Il Messaggero dove spiegava perché la discopatia gli rendeva difficile la vita. Non aveva cambiato il suo stile di vita nonostante i problemi all’apparato muscolo scheletrico, ma quando era in piedi si sentiva con un piede nella fossa e avvertiva tutta la difficoltà dei suoi 90 e passa anni. Quando invece era seduto sentiva la leggerezza di un uomo della metà degli anni che aveva.

Anche nella lettera che ha voluto lasciare ai telespettatori sugli account ufficiali di Superquark aveva fatto cenno alla lunga patologia che lo aveva tenuto lontano dalla televisione, o meglio, non con la frequenza alla quale ci aveva abituato e che i suoi fan chiedevano. Ma cos’è la discopatia causa della morte di Piero Angela?

Piero Angela malattia cos’è la discopatia

In un’intervista al Corriere della Sera Piero Angela definì la morte più che una paura, una scocciatura. È possibile che già nel 2017 l’autore di Superquark avesse la malattia causa della sua dipartita anche se in quella occasione non ne fece cenno. Si ipotizza che circa 10 anni fa quando aveva 83 anni gli fu diagnostica la discopatia degenerativa. Questa patologia è in realtà molto comune tra gli anziani più di quanto si immagini, fuor di linguaggio scientifico e in maniera semplice, la discopatia consiste nelle ossa vertebrali che si sono consumate. Diverse possono essere le cause come il naturale invecchiamento dell’uomo, lo sport eccessivo o un infortunio. I sintomi sono quelli classici dei problemi alla colonna vertebrale come il mal di schiena, il dolore al collo e un po’ di cervicale. Spesso pur se diagnosticata in tempo, è difficile trovare una cura per la malattia causa della morte di Piero Angela.

Più che altro è importante la prevenzione con analisi specifiche e ginnastica posturale. Il divulgatore scientifico, sempre nell’intervista al Corriere della Sera nel 2017 a cui abbiamo fatto riferimento, rispose anche ad una domanda sull’omeopatia dichiarando che la scienza non è democratica e bisogna avere evidenza scientifica di ogni teoria in maniera concreta soprattutto quando si tratta di cure e malattia. Lo stesso Piero Angela ha sempre ribadito quanto la salute del cervello contasse più di quella del corpo, questa con estrema lucidità lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni della sua vita spenta a 93 anni. Nel 2019 il giornalista e conduttore tv venne ricoverato per un incidente domestico, una caduta che gli procurò la rottura dell’avambraccio. Cinque anni prima, nel 2014, aveva accusato un malore che lo costrinse al ricovero a Trieste.