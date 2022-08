Piero Angela com’era da giovane: nome d’arte Peter e suonava jazz

Piero Angela da giovane attira la curiosità di tantissimi fan del divulgatore scientifico. Scopriamo cosa faceva e perché si faceva chiamare Peter

Piero Angela, morto all’età di 93 anni, è noto al grande pubblico per essere l’ideatore e conduttore di Superquark. Divulgatore scientifico per eccellenza, aveva però delle passioni nascoste che gli hanno allievato anche la malattia, la discopatia, che lo ha portato alla morte. Famiglia, cultura e musica, sono queste le tre grandi passioni del padre di Alberto Angela, questo lo ha anche più volte ribadito in diverse interviste ma in pochi invece sanno, non solo, che il suo genere musicale preferito era il jazz, ma che era un grande artista. Avete capito bene Piero Angela suonava jazz nei locali quando era giovane come nella foto che vi mostriamo alla fine dell’articolo. Aveva poco più di venti anni, il suo sogno nel cassetto era fare il divulgatore scientifico ma intanto per pagarsi le vacanze estive suonava a La Capannina quella di Viareggio però, non la più nota di Forte dei Marmi.

Il giornalista Rai era talmente bravo da musicista che addirittura riuscì a strappare una clausola nel contratto estivo: potersi fermare a turno con la band per un ballo e all’epoca andavano forte i lenti per conquistare belle ragazze nei locali. Non sappiamo come si sono conosciuti con la moglie Margherita Pastore però avevano in comune la passione per le arti, non a caso lei di lavoro faceva la ballerina. C’è un altro piccolo segreto che affascina nella vita privata di Piero Angela e che riguarda sempre come era da giovane: il suo nome d’arte. Infatti all’epoca quando suonava jazz nei locali, il futuro divulgatore scientifico si faceva chiamare Peter per americanizzare il suo nome. Un vezzo per fare il verso ai grandi del genere che amava. Non solo a 90 anni stava anche preparando il suo primo album jazz e aveva in preparazione il suo primo singolo dal titolo Lover come dichiarato in un’intervista a Il Sole 24 ore. Quando era Peter Angela aveva anche un “piccolo vizietto” scappare per andare ad ascoltare i suoi artisti jazz preferiti. Nel 1949 quando aveva 21 anni è sparito dalla circolazione perché era in Costa Azzurra per seguire il concerto del suo idolo: Louis Armstrong. Ricorderete tutti quando Piero Angela in una delle sue ultime apparizioni a Che Tempo Che Fa suonò Has Time Goes By.