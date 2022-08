Villa Armani Pantelleria dove si trova quanto vale FOTO interni

L’incendio a Pantelleria ha minacciato anche la villa di Giorgio Armani e quella di Marco Tardelli. Lo stilista ha casa in una cala da sogno

La villa di Giorgio Armani a Pantelleria è una lussuosa dimora dove il Re della moda italiana si rifugia per le sue vacanze. Sull’isola perla della Egadi è divampato un incendio che con le sue fiamme ha minacciato la casa non solo dello stilista ma anche quella di altri vip come il calciatore Marco Tardelli. Chi si è rifugiato in panfilo, chi in barca ed è andato tutto per il meglio, così fronte gossip è salita la curiosità sulla località precisa dell’isola siciliana scelta dallo stilista per la sua residenza estiva.



La villa di Giorgio Armani a Pantelleria si trova a Cala Gadir, sulla costa est della zona più famosa delle Egadi. La location della casa di Re Giorgio è nota per essere una piccola caletta dal mare cristallino che ospita anche piscine di acque termali naturali scavate nella roccia. Il primo nucleo di Villa Armani nasce nel 1981 quando lo stilista decise di acquistare tre dammusi, le piccole casette bianche tipiche di Pantelleria con tetti a cupola e pareti spesse.

Come ha raccontato in un’intervista al Sole24ore la passione per l’isola siciliana che ha scelto per la sua dimora al mare è arrivata con il tempo e ora da quarant’anni è il suo posto del cuore fatto di tramonti e canto delle cicale, fonte di ispirazione per le sue creazioni e luogo per ospitare amici veri. Con il trascorrere degli anni i dammusi sono diventati 7, ha istallato una piscina da sogno e un vigneto per il suo passito.

Villa Armani a Pantelleria ha un valore di milioni di euro, se si fa un giro sui portali di vendite di case di lusso sull’isola siciliana il prezzo medio di un’abitazione di questo tipo parte dai due milioni di euro. La dimora è arredata secondo lo stile tipico della linea home del designer: essenziale con qualche tocco sofisticato in particolare nei complementi d’arredo.



Oltre alla sua casa in Sicilia, Giorgio Armani ha un lussuoso yacht dal nome Main. Il patrimonio dello stilista d’altronde è stato stimato anni fa da Bloomberg intorno ai 9 miliardi di euro. La rivista Cartografy ha pubblicato una monografia sulla casa di Re Giorgio a Cala Gadir, nella foto in basso e in questo video si può vedere come sono gli interni.