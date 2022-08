Malinovskyi moglie chi è Roksana Malinovska del post Instagram choc

Bionda e fisico da urlo la moglie di Malinovskyi è Roksana Malinovska 28 anni. Su Instagram ha pubblicato una storia nel vortice delle polemiche

La moglie del calciatore Russian Malinovskyi si chiama Roksana Malinovska, ha 28 anni d’età e su Instagram ha fatto scalpore. Non è una foto con il fisico prorompente in mostra, come è prassi per le belle wag. Al centro delle polemiche è una storia poi rimossa dove l’ucraina spiega che non sono pronti ad andare via da Bergamo, che la volontà del marito e della sua famiglia era che restasse all’Atalanta, lasciando intendere che la scelta di cedere il calciatore sia stata della società. Le ultime di gossip non possono dunque non ruotare attorno alla curiosità su chi è la moglie di Malinovskyi e sulla loro vita privata.

Roksana Malinovska è nata a il 16 maggio del 1994 a Sebastopoli quindi è di origine ucraina. Suo padre è originario della Crimea dove ancora abita la nonna 80enne della donna, mentre la madre è di Odessa dove si trovano attualmente i genitori della moglie di Malinovskyi. Accanto agli studi scolastici Roksana coltiva le sue grandi passioni: lo sport e i viaggi. Contemporaneamente studia moda che diventerà la sua professione laureandosi in marketing e economia. Quando aveva 19 anni ha conosciuto l’attaccante dell’Atalanta di un anno più grande nei locali della movida di Sebastopoli ed è stato amore a prima vista. Lei ha iniziato a seguirlo nelle sue varie esperienze calcistiche e nel 2016 si sono sposati. Il matrimonio in forma privata è stato celebrato lontano dalle telecamere e con la presenza di alcuni amici intimi e familiari di entrambe le famiglie. Ruslan Malinovskyi e Roksana hanno una figlia, Olivia, nata a novembre 2019 e che ha due anni di mezzo di età. La moglie di Malinovskyi oggi fa la stilista e ha un negozio a Bergamo che si chiama Mali Atelier in via XX settembre ed è presidente dell’associazione a scopo benefico Malinovskyi Charity con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare la popolazione ucraina alle prese con la guerra. Già a giugno la coppia aveva organizzato un’asta benefica.

Roksana Malinovska, sia alla Gazzetta dello Sport che al Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata con il marito calciatore. Ha detto che lui è un padre modello e umile che non ha perso la spontaneità che aveva quando l’ha conosciuto prima che diventasse un calciatore affermato e apprezzato in Italia e all’estero. Trascorrono le loro giornate in modo semplice, facendo sport e dedicandosi alla loro figlia Olivia. Inoltre ha svelato anche una curiosità su suo marito: ama cucinare e spesso prepara la colazione tipica ucraina, quindi salata, per le sue donne. Durante il lockdown addirittura Malinovskyi per sua moglie si è dato da fare, è stato esemplare aiutandola a pulire casa.