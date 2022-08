Sanna Marin fisico italiano da origini sarde? Verità in un post

Sanna Marin, 36 anni, è la premier finlandese nel vortice delle polemiche per lo scatenato ballo al party. Ha origini sarde?

La premier finlandese Sanna Marin, per chi ancora non lo sapesse, è la bella donna che appare in un video di un party con vip dove balla scatenata. Vedendo il fisico da urlo del primo ministro più giovane d’Europa, sale la curiosità sulle sue origini. A dire il vero la pelle chiara, gli occhi chiari e le forme algide fanno poco riferimento alla tipologia mediterranea mentre ricordano proprio la tipica bellezza del Nord Europa. C’è però un dettaglio che fa pensare che la leader finlandese possa avere delle origini italiane: il nome. Sanna è il nome della Marin che in Sardegna è il cognome più diffuso sull’intero territorio isolano.

Tra l’altro c’è un episodio citato dall’Unione Sarda nel 2017 che ricollega la premier finlandese dello scandalo del party all’isola dei Tre Mori. Era l’estate di quell’anno e Sanna Marin era all’epoca una “semplice” parlamentare, non ancora primo ministro. La 34enne decise di andare a mangiare con il suo fidanzato, oggi suo marito, in un ristorante tipico. Probabilmente per la familiarità del cognome Sanna in Sardegna, chi annotò la prenotazione dell’attuale Primo Ministro finlandese riservò il tavolo con la dicitura Mr e Mrs Sanna come raccontato dalla stessa Marin in un post su Instagram. Questa notizia esilarante ha creato la leggenda delle origini sarde di Sanna Marin che in realtà non trovano alcun riscontro perché nata e cresciuta a Helsinki. Ci sono però altri dettagli che hanno creato confusione come il cognome Marin che è di origine italiana, nello specifico veneto, ma anche in questo caso non ci sono riscontro nella famiglia della Premier. Inoltre la figlia di 4 anni si chiama Emma Amalia, due nomi tipicamente del Bel Paese. La donna è Primo Ministro dal 2019 ed è sposata dal 2020 con Marcus Raikkonen, 36 anni, ex calciatore. I due si sono conosciuti durante l’adolescenza sui banchi di scuola e si sono fidanzati a 18 anni.

Sanna Marin e il video delle polemiche

In una serie di clip pubblicate su Instagram, emerse mercoledì, Sanna Marin e alcuni amici ballano al ritmo della musica pop finlandese e, quando il ritmo cala, esplodono in una danza. La stanza è ricoperta dalla foschia viola delle luci al neon delle feste, che illuminano la Premier mentre abbraccia gli amici, si inginocchia sul pavimento e canta insieme a loro le canzoni. Mentre i video sono circolati online questa settimana, alcuni critici hanno definito il suo comportamento infantile, altri l’hanno accusata di non rimanere concentrata sulla crisi del costo della vita in Finlandia. In tanti però sono dalla parte di Sanna Marin. Molti analisti affermano che l’età e il sesso la rendono un bersaglio particolare per le critiche in un mondo guidato principalmente da uomini più anziani. “Ho una vita familiare, ho una vita lavorativa e ho tempo libero da trascorrere con i miei amici. Più o meno come molte persone della mia età”, ha detto la Premier.