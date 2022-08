Tatiana Maslany in She Hulk fisico mozzafiato ma senza il trucco… FOTO

C’era grande attesa per la serie She-Hulk dell’Universo Marvel e per l’interpretazione di Tatiana Maslany ma c’è dettaglio che ha lasciato perplessi gli spettatori: il fisico. Vi sveliamo perché

L’Universo Marvel continua ad attirare l’attenzione di milioni di fan che da anni seguono le vicende dei supereroi della media franchise. L’estate 2022 è caratterizzata dall’uscita di “She-Hulk: Attorney at Law”, la nuova serie tv dei Marvel Studios disponibile su Disney+ dal 17 agosto. Protagonista assoluta è Tatiana Maslany che indossa i panni di She-Hulk in una prova attesissima da tutti i fan della serie del supereroe dal colore verde. Tutti si chiedono: com’è che il fisico dell’attrice è così diverso da quello del personaggio della serie? Il foto confronto infatti non lascia dubbi, si fa stento a riconoscerlo ma c’è un motivo ben preciso.

Per girare la serie l’attrice ha indossato una tuta di motion-capture in modo che le sue scene nei panni di She-Hulk potessero essere animate al computer, mentre un’immagine di cartone dell’eroe è stata fissata sopra la sua testa per rappresentare l’altezza. “È una sensazione alienante essere in quella tuta [motion-capture]”, ha detto la Maslany. “Ci si sente separati dagli altri attori e si cammina su queste piattaforme che occupano molto spazio nelle stanze. Questo “trucco” infatti ha messo in risalto un fisico mozzafiato e tutto curve che ha attirato l’attenzione del pubblico maschile. Un “eccesso” anche inutile vista la bellezza dell’attrice, troppo marcato se si confrontano le immagini della serie “She-Hulk: Attorney at Law” di Disney + con le foto del fisico di Tatiana Maslany senza trucco e aggiustamenti al computer.

Tatiana Maslany spiega il super potere di She Hulk

Per la gioia dei fan della serie però, c’è anche un aspetto psicologico rilevante raccontato in She-Hulk anche se nei primi giorni l’aspetto mutato di Tatiana Maslany ha avuto maggiore attenzione. Infatti per rendere la sua serie un successo, l’attrice ha incanalato la forza interiore della supereroina. Ha apprezzato il modo in cui il nuovo show della Marvel si ispira alla realtà per descrivere la trasformazione del suo personaggio, Jennifer Walters, in una creatura sovrumana che non ha problemi di rabbia come il suo predecessore al maschile. “Vediamo Jen diventare verde senza sforzo perché è stata addestrata nel corso della sua vita, come tutte le donne, a mascherare e contenere le sue emozioni”, ha detto al Daily News. “Questo è il suo superpotere, ma è anche la cosa che le rende difficile entrare in contatto con le persone o che la fa sentire come se non avesse alcun potere. Questa dualità è davvero interessante per me”.

“She-Hulk” presenta la Jennifer di Tatiana Maslany come un avvocato di Los Angeles riluttante a diventare un supereroe dopo che un incidente le conferisce le stesse capacità di Hulk di suo cugino, Bruce Banner, interpretato dal veterano della Marvel Mark Ruffalo. A differenza del cugino, Jennifer è in grado di controllarsi quando assume la forma dell’imponente mostro verde, ma deve comunque gestire la sua nuova identità di donna single con incredibili superpoteri. Non perde la testa e non va su tutte le furie. Non butta giù edifici. È anche super divertente e parla al pubblico, il che è una sorta di iperconsapevolezza. È persino consapevole che c’è un pubblico.

Chi è Tatiana Maslany She Hulk

Tatiana Maslany è nata il 22 settembre 1985 a Regina, Saskatchewan, da Renate, traduttrice, e Dan, falegname. Si è diplomata alla Dr. Martin LeBoldus High School nel 2003. È stata una studentessa molto stimata e ha partecipato a molte produzioni scolastiche. È nota per la sua partecipazione ai Canadian Improv Games. Maslany ha recitato nel film per la televisione del 2006, Booky Makes Her Mark (2006), insieme a Megan Follows e Stuart Hughes. Ha avuto ruoli di supporto nei film Eastern Promises (2007) e The Vow (2012), ed è diventata famosa recitando nella serie Orphan Black (2013), interpretando molteplici ruoli. Maslany ha avuto anche un ruolo importante nel film Woman in Gold (2015), interpretando una versione giovane di Maria Altmann, il personaggio di Helen Mirren.