Diletta Leotta e Rossella Fiamingo svelano un dolce segreto FOTO

Amiche storiche Diletta Leotta e Rossella Fiamingo su Instagram non nascondono un segreto che da tempo le unisce

Diletta Leotta, 31 anni appena compiuti sotto il segno del Leone, ha festeggiato il suo compleanno con Rossella Fiamingo, Elodie ed altri amici VIP in Sardegna. La fidanzata di Gregorio Paltrinieri è apparsa raggiante negli scatti con la bionda conduttrice di DAZN, visibilmente felice in un giorno così importante per la sua amica. La bella schermitrice e la ex di Can Yaman sono da anni unite da un legame fortissimo, che non nascondono nella loro vita privata, condividendo dolci scatti su Instagram che fanno sognare: l’amicizia tra donne avvenenti e di successo esiste. L’una campionessa, l’altra volto di punta del Campionato su DAZN anni fa hanno svelato così un dolce segreto che le unisce: non sono per così dire in coppia delle “grandi ballerine”, non hanno famigliarità con il ritmo e non possono essere come le veline nonostante la bellezza glielo permetta! Ad affermarlo con ironia la fidanzata di Paltrinieri in un post Instagram virale nel 2020 che vi alleghiamo in coda all’articolo. “Torneranno anche le serate degli stacchetti scoordinati” scriveva la Fiamingo. All’epoca il post fece il boom di like e commenti con i follower che chiedevano qualche video delle due inseparabili trentenni.

Conduttrice di DAZN e la spadista sono entrambe nate a Catania e ne vanno fiere. Diletta Leotta e Rossella Fiamingo sono amiche da molti anni perché condividono le loro origini siciliane, perché entrambe hanno una grande passione per lo sport e soprattutto perché hanno amici in comune frequentando gli stessi ambienti. Un’affinità palpabile, spesso hanno trascorso insieme le vacanze dalla Sardegna alla Sicilia, quando possono si allenano all’aria aperta e in palestra in compagnia condividendo video sui social. La giornalista oggi è impegnata con le partite della Serie A, un lungo percorso che finirà a maggio, la schermitrice festeggia il suo ultimo successo: la medaglia di bronzo ai Mondali al Cairo. Non solo, Rossella Fiamingo è felice anche nella vita privata accanto al suo fidanzato Gregorio Paltrinieri. Il cuore di Diletta Leotta batte, forse, per il modello Giacomo Cavalli presente anche lui alla festa di compleanno in Sardegna dell’ex volto di Sky Sport.