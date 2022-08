Emis Killa con Riccione cosa c’entra e perché ne parla

Emis Killa ha detto di Riccione che è come Marsiglia, nel senso di pericolosa, ma è di Vimercate. Cosa c’entra con il comune romagnolo?

In queste ore non si fa altro che parlare di Emis Killa che ha detto su Twitter di trovare Riccione pericolosa oggi rispetto al passato. L’ha paragonata a Marsiglia, se dopo le 18 si vuole fare una passeggiata, mentre un tempo era una località per famiglie. Il rapper di Maracanà ha parlato del comune romagnolo dopo aver espresso il suo parere sulle tasse in Italia definito un “paese governato da ladri socio al 50%” di ognuno di noi.



Uno sfogo come quello su Riccione che ha preso però il sopravvento ed è diventato virale generando in poche ore articoli e commenti sui social. Emis Killa 32 anni non è però originario del comune riminese ma di Vimercate, in provincia di Monza. Questo dettaglio non è sfuggito a diversi utenti che si sono chiesti perché il rapper di parole di ghiaccio abbia definito proprio il lungomare riccionese pericoloso come Marsiglia nonostante non sia nato nella cittadina romagnola.

Probabilmente Emiliano Rudolf Giambelli, vero nome di Emis Killa, da giovane andava spesso a Riccione per trascorrere qualche week end di divertimento o, ancora più probabile, d’estate per i locali alla moda del riminese. Il rapper ha fatto riferimento alla passeggiata sul lungomare, ad un posto in passato per famiglie, quindi è facilmente deducibile che ci andasse con i suoi genitori. Vimercate, in Lombardia, paese d’origine della voce di Vampiri, dista poco più di tre ore da Riccione, non poi così tante.

Inoltre, è particolarmente legato all’Emilia Romagna Emis Killa che nel 2012 ebbe l’idea di scrivere, in collaborazione con J Ax, Marracash e Club Dogo, la canzone “Se il mondo fosse” per beneficenza. L’obiettivo era raccogliere fondi per ricostruire l’istituto scolastico Galilei danneggiato dal terremoto.

C’è anche un altro episodio che lega l’ex conduttore di Goal Deejay all’Emilia. Prontamente smentito dal suo ufficio stampa, nel 2012 girava voce di un’aggressione a Emis Killa all’instore di Grandemilia. Il sito “Modena online” parlò di dissapori tra rapper dietro questa presunta rissa, smentita categoricamente dallo staff dalla star degli MTV Music Awards.

Oggi Emilano Giambelli è padre di una bimba di 6 anni che si chiama Perla Blue nata dalla storia con Tiffany Fortini finita nel 2020 dopo sette anni d’amore. Probabilmente, da padre ora vede la vita in maniera differente e con un taglio critico maggiormente legato alla sicurezza. Forse è questo uno dei motivi che inconsciamente lo hanno spinto a scrivere questo tweet ritenuto da molti polemico. Diciamo anche la verità, probabilmente era nervoso perché ha pagato la prima rata delle tasse e non lo ha nascosto. Su Riccione Emis Killa ha chiuso la questione con un ultimo tweet “Me ne vado a letto, chiaramente nervoso stanotte. Ciao amici miei”.