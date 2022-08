Jennifer Lopez abito da sposa matrimonio Georgia marca prezzo FOTO

Jennifer Lopez per il matrimonio in Georgia con Ben Affleck ha scelto un abito da sposa da sogno che esalta le sue super curve

Jennifer Lopez a 53 anni è magnifica anche in abito da sposa. La cantante e Ben Affleck, 50 anni, per il loro matrimonio hanno organizzato una cerimonia in grande stile in due eventi separati: pochi intimi a Las Vegas e super party di tre giorni nella tenuta di Ben Affleck in Georgia, a Riceboro. A catalizzare l’attenzione più che il mega party nuziale dei Bennifer è stato il vestito di nozze di J Lo indossato per la celebrazione del 19 agosto e repostato su Instagram da una pagina fan della coppia che ha coronato il sogno d’amore dopo oltre 20 anni d’attesa.

La marca dell’abito da sposa di Jennifer Lopez per il matrimonio in Georgia con Ben Affleck è Ralph Lauren. La creazione dello stilista francese è stata studiata su misura per esaltare le curve della cantante e cucita in Italia. J Lo ha scelto un vestito nuziale a sirena, aderente e scollato sulla schiena fino al lato B fasciato fino ad aprirsi in una lunga coda di oltre 20 metri, preceduta dall’orlo della gonna fatta a balze di pizzo, di chiaro stile gitano a ricordare le origini latine della sposa. Davanti il corpetto è di gran classe, accollato sul davanti e a mezza manica, sempre a balze dello stesso stile della coda modaiola. Il tessuto del vestito da sposa di J lo per le nozze in Georgia sembra essere mikado con decorazioni in pizzo. Il tocco romantico della moglie di Ben Affleck è tutto nel principesco velo liscio di organza con un velo di oltre 40 metri.

Lo sposo, più semplice e meno sofisticato ha mostrato tutto il suo fascino in uno smoking con giacca bianca che illuminava l’iconico sguardo seducente dell’attore. Possiamo dire che il prezzo dell’abito da sposa di Jennifer Lopez per il matrimonio in Georgia è altrettanto principesco. Per un modello basic di Ralph Lauren, non da nozze, si parte dai mille euro a salire, mentre i vestiti nuziali li firma solo per le dive, come Lilly Collins. Possiamo ipotizzare che il prezzo della creazione dello stilista per la cerimonia di J Lo sia oltre i 20mila euro.

Jennifer Lopez abito da sposa nella villa di Ben Affleck

La straordinaria villa di Ben Affleck in Georgia è uno dei gioielli della costa. La “Big House”, come è nota la villa principale, è una straordinaria imitazione di una piantagione e si trova su 35 ettari di terreno che si affacciano sul fiume North Newport a Hampton Island, in Georgia. Comprende un totale di 557 metri quadrati di spazio e ha una veranda che offre una vista sul fiume. Lo speciale pavimento in legno di pino, i massicci camini ad arco e i soffitti alti quattro metri rendono la casa una vera dimora degli Stati del sud. Lungo il sentiero che conduce dalla veranda sul retro al fiume si trova l’appartato “Summer Cottage” con il suo grande camino, il suo tetto in metallo e i suoi soffitti a vista e inclinati.

La terza casa, conosciuta come ‘Oyster House’, comprende circa 930 metri quadrati e offre tre master suite e cinque camere da letto con letti a castello recuperati dalle navi. La struttura offre anche strutture equestri, accesso al mare dal molo privato in acque profonde e tranquillità infinita. Il Summer Cottage è il luogo perfetto per l’intrattenimento estivo. L’agente di vendita Dicky Mopper di Engel & Völkers afferma che lo spazio è perfetto per divertenti feste all’aperto e barbecue quando il tempo (e la pandemia) lo permette. Il cottage con tetto in lamiera presenta un camino originale in muratura, soffitto con travi a vista e pavimento piastrellato in pietra. La sua attraente terrazza all’aperto si affaccia sul pittoresco molo lungo il fiume della proprietà, che ha persino una replica dell’amato peschereccio di Ernest Hemingway, Pilar, su un ascensore. Infine, una breve passeggiata dalla casa principale ti condurrà all’Oyster House. Questa proprietà è una residenza di 10.000 piedi quadrati con cinque camere da letto. Comprende tre master suite e una serie di camere per bambini dotate di letti a castello rustici costruiti con legno recuperato da vecchi velieri.