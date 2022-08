Rita dalla Chiesa candidata la promessa segreta al padre FOTO

Rita dalla Chiesa si è candidata con Forza Italia in Puglia. Tra le polemiche spunta un retroscena di gossip sul rapporto con suo padre

Rita dalla Chiesa, 74 anni, ha scelto Forza Italia in qualità di candidata in Puglia, in vista delle elezioni del 25 settembre. Suo padre era il grande generale Carlo Alberto dalla Chiesa, motivo in più per scatenare gli haters sui social che hanno attaccato la storica conduttrice di Forum per la sua svolta politica. La candidatura dell’ex del compianto Fabrizio Frizzi con il partito di Silvio Berlusconi ha alimentato anche le ultime notizie di gossip. Sta diventando virale un ricordo che Rita dalla Chiesa ha svelato nel suo libro “Mi salvo da sola” pubblicato per Mondadori nel 2019.

Nel ricordo in questione la conduttrice tv rivelava cosa le ha detto il padre prima di morire. Era una telefonata, la conduttrice tv aveva 34 anni ed era a Roma mentre il generale Carlo Alberto era a Palermo con il ruolo di prefetto. Avevano litigato perché per il Ferragosto il volto di Forum non volle mandare in Sicilia dal nonno sua figlia Giulia, avuta dal carabiniere Roberto Cirese. Una scelta dolorosa ma fatta per tutelare la figlia di 10 anni che sarebbe stata in pericolo e proprio quel “No” all‘amato padre salvo la bambina. Superato questo momento di freddezza, come detto, Rita dalla Chiesa è riuscita a sentire suo padre al telefono poche ore prima che il generale morisse vittima di un agguato di mafia. Lei doveva affrontare l’esame di giornalista professionista, aveva superato la prova scritta e qualche giorno dopo avrebbe dovuto presentarsi davanti la commissione per il colloquio orale di cultura generale. L’allora prefetto di Palermo disse alla figlia “Mi raccomando, Topino, studia, non farmi fare brutta figura”. Una sorta di rendimi orgoglioso alla futura conduttrice tv, una promessa segreta mantenuta alla grande dalla figlia del generale oggi candidata con Forza Italia in Puglia.

Oltre a questo toccante ricordo, Rita dalla Chiesa in un altro libro pubblicato per la Rai “il mio valzer con papà” ha scelto che fosse pubblicata in copertina una delle foto più importanti della sua vita privata. Con il padre Carlo Alberto erano al Circolo ufficiali. Nello scatto la futura giornalista era il ritratto della felicità perché danzava sulle note del ballo austriaco con il suo adorato papà che era in quel momento “tutto suo”. La discesa in politica come candidata con il partito di Berlusconi esclude una partecipazione della Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7. In realtà già smentita, le voci di una sua partecipazione al reality restavano insistenti per il rapporto che lega la giornalista ad Alfonso Signorini e per il percorso fatto l’anno scorso da Katia Ricciarelli, controverso ma con alle spalle una grande carriera.