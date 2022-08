Benedetta Radaelli o Monica Bertini chi presenta Pressing?

Di lunedì a Pressing su Italia 1 c’è Benedetta Radaelli come conduttrice con Dario Donato. Perché è assente Monica Bertini?

A Sport Mediaset tra Benedetta Radaelli 42 anni e Monica Bertini 39 anni c’è l’imbarazzo della scelta. Belle e brave entrambe sono apparse come conduttrici di Pressing per la stagione 2022. Questo lunedì al timone del programma di Italia 1, che sostituisce Tiki Taka con Piero Chiambretti, c’è la mora giornalista ex volto di Milan Tv. Accanto alla Radaelli, Dario Donato che con sintonia e professionalità conduce lo show insieme alla sua collega. A tutti è balzata all’occhio, non per demerito di Benedetta, l’assenza di Monica Bertini che di domenica a Pressing si era già vista in conduzione insieme a Max Callegari. Non solo, definita da molti rumors di gossip come la presunta fidanzata di Piero Ausilio, ds dell’Inter, la giornalista è stata e sarà la regina della Coppa Italia, esclusiva Mediaset anche di questa stagione.

Un grande successo per la 39enne che da anni è volto di punta della tv di Berlusconi. Allora perché stasera Monica Bertini non conduce Pressing e al suo posto c’è Benedetta Radaelli? Nessun cambio di programma a Sport Mediaset. Data la cancellazione di Tiki Taka con Piero Chiambretti, a causa degli ascolti non in linea con le aspettative, Pressing ha raddoppiato il suo appuntamento in onda su Italia 1 in seconda serata: la domenica conduce Monica Bertini con Max Callegari e il lunedì Benedetta Radaelli con Dario Donato. Dunque, entrambe le professionali giornaliste sono al timone del programma di approfondimento sportivo sul campionato in due giorni diversi della settimana. Di recente diversi volti della di Sport Mediaset hanno cambiato destinazione: Eleonora Boi, 36 anni, è molto attiva su Twitch, Mikaela Calcagno, 48 anni, è giornalista di TgCom24, mentre Michela Persico, 30 anni, é una conduttrice con oltre un milione di follower su Instagram. Intanto Monica Bertini si diletta su Instagram pubblicando gli ottimi ascolti di Pressing, quasi il 7% di share.