Beppe Vessicchio nei Trettrè: com’era e cosa faceva nel trio FOTO

Beppe Vessicchio c’entra nel ricordo di Gino Cogliandro morto a 73 anni. Prima di diventare il maestro è stato un membro dei Trettré lasciando il posto al comico

Beppe Vessicchio 66 anni è stato uno dei Trettré. Per chi conosce il maestro come direttore d’orchestra a Sanremo, nel 2022 con le Vibrazioni con il brano “Tantissimo”, fa strano immaginarlo nelle vesti di comico accanto a Edoardo Romano e Mirko Setaro. Eppure sul calare degli anni Settanta, lasciò il trio di cabaret e al suo posto arrivò proprio Gino Cogliandro, l’attore e inviato di Forum morto all’età di 73 anni. In realtà c’è un motivo ben preciso per cui è andato via dal gruppo dove non era un vero e proprio attore.

Beppe Vessicchio è nato a Napoli il 17 marzo del 1956 sotto il segno dei Pesci. Da sempre ha mostrato una predilezione per la musica studiando al conservatorio della sua città e collaborando con artisti locali come Bonocore. Nel 1975, all’età di 20 anni, il futuro direttore d’orchestra e coach di Amici entra nei Trettré. All’epoca erano lui, Edoardo Romano e Mirko Setaro a far parte del gruppo comico. Nel promo periodo con loro c’era anche una ragazza Amalia Detrumile mentre il compianto Gino Cogliandro partecipava agli spettacoli saltuariamente da esterno. Il gruppo comico agli esordi si chiamava I Rottambuli e più che cabarettisti erano i tipici attori di rivista. Con questo termine si intende un genere teatrale che univa una parte recitata ad una musicale. Beppe Vessicchio nei Trettrè si occupava proprio di questo che era nel suo dna e nei suoi studi. Qualche anno dopo, quando Edoardo Romano e Mirko Setaro decisero di dare un’impronta più comica e cabarettistica al passo con i tempi al trio, il maestro decise di lasciare per proseguire la sua carriera da direttore d’orchestra iniziando a collaborare con Gino Paoli.

Il coach di Amici rimase comunque collaboratore dei Trettrè continuando ad occuparsi di composizione musicale per il trio quando era necessario ai fini degli spettacoli che stavano preparando. Tra le canzoni più famose dei Trettrè c’è Beach on the beach, sigla del Tg delle vacanze ma per chi si stesse chiedendo se Beppe Vessicchio avesse composto questo brano, la risposta purtroppo è no. A firmare il brano del programma televisivo degli anni Novanta è stato un altro grande della musica: Claudio Mattone.